В оккупированном Севастополе сокращают количество рейсов общественного транспорта: перевозчики получают лишь 25% от необходимого количества топлива

Во временно оккупированном Севастополе транспортные предприятия получают лишь четверть от необходимого объема топлива.

Об этом пишет "Крым. Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Севастополе уже несколько дней пассажиры штурмуют общественный транспорт, который остался на маршрутах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы из-за отключений света ходят лишь периодически. Часть автобусных маршрутов отменена, а интервалы движения увеличены.

Председатель российского Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков заявил, что транспортным предприятиям выделяют лишь четверть от реально необходимого объема топлива. Некоторые из них работают за счет собственных запасов с частичной помощью от российских городских властей, хотя стоимость топлива уже давно превысила заложенные в контракте расчеты.

В контракте закладывали 76 рублей за литр топлива, а покупать его пришлось уже по 145 рублей за литр. Из-за дефицита, помимо городских перевозок, на 80% сократились и междугородние перевозки.

Сообщается, что автомобили "Севелектроавтотранс", работающие на газе, заправляют без очереди, а частные перевозчики стоят в очереди на заправках вместе с такси и частными автомобилями.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.

Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

26 июня в оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим "чрезвычайной ситуации регионального характера".

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