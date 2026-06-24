Операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины, в частности в отношении временно оккупированного Крыма, тщательно просчитана. Наше государство "оперативно создаст условия", при которых страна-агрессор Россия будет вынуждена выбрать мир.
Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения, сообщает Цензор.НЕТ.
Успешные удары по логистике армии РФ
Он отметил, что украинская власть и ВСУ не позволят Кремлю использовать украинскую землю "как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную".
"Наша операция, в частности, в отношении Крыма четко просчитана, и то, как она проходит, абсолютно доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится у Украины — а это зависит от решения партнеров, — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров. Они четко знают, о чем идет речь. Сейчас наши военные уничтожают на временно оккупированной территории Украины и на территории самой России то, что работает на российскую войну, то, что делает эту войну и российскую агрессивность вообще возможными", — заявил Зеленский.
России вскоре придется несладко
Также глава государства отметил, что потери оккупантов на временно оккупированных территориях Украины ощутимы. В частности, военная логистика и само пребывание военных армии РФ там чрезвычайно затруднены.
"Это правильный сигнал России. Сигнал о том, что России точно не удастся безнаказанно и легко украсть землю украинского народа и любого другого народа из тех, кому сейчас угрожают российские амбиции. Современные технологии делают оккупацию чрезвычайно тяжелой для оккупанта и, возможно, самой тяжелой из всех, что когда-либо были. Украина будет и дальше укреплять нашу технологическую базу", — сказал Зеленский.
Также президент подчеркнул, что Украина борется за свою землю, за своих людей, за справедливость, и украинцы на временно оккупированной территории "верно всё понимают" –– "на юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях".
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.
- Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины атаковали два моста, расположенных на временно оккупированных территориях.
- Впоследствии ССО продемонстрировали поражение железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.
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