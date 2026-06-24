Операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины, в частности в отношении временно оккупированного Крыма, тщательно просчитана. Наше государство "оперативно создаст условия", при которых страна-агрессор Россия будет вынуждена выбрать мир.

Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Успешные удары по логистике армии РФ

Он отметил, что украинская власть и ВСУ не позволят Кремлю использовать украинскую землю "как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную".

"Наша операция, в частности, в отношении Крыма четко просчитана, и то, как она проходит, абсолютно доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится у Украины — а это зависит от решения партнеров, — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ от наших партнеров. Они четко знают, о чем идет речь. Сейчас наши военные уничтожают на временно оккупированной территории Украины и на территории самой России то, что работает на российскую войну, то, что делает эту войну и российскую агрессивность вообще возможными", — заявил Зеленский.

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России вскоре придется несладко

Также глава государства отметил, что потери оккупантов на временно оккупированных территориях Украины ощутимы. В частности, военная логистика и само пребывание военных армии РФ там чрезвычайно затруднены.

"Это правильный сигнал России. Сигнал о том, что России точно не удастся безнаказанно и легко украсть землю украинского народа и любого другого народа из тех, кому сейчас угрожают российские амбиции. Современные технологии делают оккупацию чрезвычайно тяжелой для оккупанта и, возможно, самой тяжелой из всех, что когда-либо были. Украина будет и дальше укреплять нашу технологическую базу", — сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина борется за свою землю, за своих людей, за справедливость, и украинцы на временно оккупированной территории "верно всё понимают" –– "на юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях".

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины атаковали два моста, расположенных на временно оккупированных территориях.

Впоследствии ССО продемонстрировали поражение железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

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