Зеленский поручил ВСУ наносить упреждающие удары по объектам, которые РФ использует для расширения масштабов войны

Президент Владимир Зеленский дал официальное поручение Главному управлению разведки и Вооруженным силам Украины действовать на опережение и наносить удары по российским объектам, которые Кремль использует для ведения и расширения войны против Украины.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия — это украденные земли, но мы перекрываем источник войны

Зеленский подчеркнул, что исторически Россия построена на захватнических принципах, однако Украина ведет исключительно справедливую освободительную борьбу.

"Россия уже не впервые оккупирует чужие земли: российское государство состоит из многих порабощенных народов, из украденных земель. Мы боремся за свою землю. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Отдал приказ нашей разведке и армии действовать на опережение в отношении тех объектов, которые россияне используют для расширения масштабов войны", — заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ретрансляторы "шахидов" в Беларуси не работают с 22 июня. Демонтировали их или нет — неизвестно, — Зеленский

По данным украинской разведки, успешные атаки Сил обороны вынудили российское руководство принять беспрецедентные решения. Чтобы защитить лично Путина и ключевые объекты режима, Россия массово выводит средства противовоздушной обороны из регионов:

Московский регион : сюда уже стянули сотни пусковых установок комплексов С-400, С-500 и зенитных комплексов "Панцирь".

Валдай : из других уголков РФ сюда переместили почти 90 пусковых установок ПВО, более того — там еще формируется специальная дивизия ПВО для охраны резиденции Путина.

Крымское направление: дополнительные силы ПВО сосредотачиваются у незаконного моста через Керченский пролив.

Смотрите также: Шесть объектов "Газпрома" выведены из строя: Легион "Свобода России" сообщил о спецоперации в РФ. ВИДЕО

При этом на всех остальных направлениях и в остальных российских городах сейчас остается всего по несколько пусковых установок. По словам Зеленского, такие приоритеты четко демонстрируют, что Кремль защищает исключительно свою власть, которая и является источником этой войны.

Дефицит топлива и страх перед выборами в РФ

Последствия системных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ уже стали ощутимыми для российской экономики. В настоящее время в более чем 60 российских регионах зафиксирован острый дефицит топлива, а также стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо, если они вообще есть в наличии на АЗС, отметил Зеленский.

"Российские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще отменить ритуал избрания "Единой России" в Госдуму: их очередная имитация выборов была запланирована на сентябрь, и сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в проведении выборов в сентябре. Много сложностей, и только из-за того, что Путин отказывается заканчивать свою войну и не слышит наших предложений о встрече, предложений о реальных переговорах и достойном мире", — добавил президент.

Читайте также: Трамп на саммите G7 был "чрезвычайно впечатлён" дальнобойными ударами Украины по России, — FT