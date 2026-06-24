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Ретрансляторы "Шахедов" в Беларуси не работают с 22 июня. Демонтировали их или нет — неизвестно, — Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, перестали работать с 22 июня.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Президент заявил, что по состоянию на 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались российскими войсками для корректировки ударов по Украине, больше не работают. Об этом ему доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка.

По словам Зеленского, пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы.

"Демонтировали их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады", — добавил он.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, –– иначе это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных закрытых предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.

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Автор: 

Беларусь (8086) Зеленский Владимир (24632) Шахед (2282) война в Украине (8528)
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Топ комментарии
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Дебільні 73% від 40 %, що прийшли на вибори. Ви - кончені ідіоти. Хоч наржалися вже?
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24.06.2026 19:33 Ответить
+6
О, пішли відмазки, "нічого не знаю ні чого не відомо" що, шеф з Кремля по потилиці надавав?
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24.06.2026 19:25 Ответить
+6
запрацюють коли будуть масово бомбити
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24.06.2026 19:27 Ответить

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