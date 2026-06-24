Ретранслятори "шахедів" у Білорусі не працюють із 22 червня. Чи демонтували, чи ні – невідомо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили працювати з 22 червня.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Президент заявив, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися російськими військами для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Про це йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і розвідка.

За словами Зеленського, наразі невідомо, чи були ці системи демонтовані.

"Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", - додав він.

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Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.

Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

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