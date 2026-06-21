Зеленський чекає від Лукашенка конкретних кроків: Його "вибачаюсь" хай залишить для себе

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко має припинити допомагати Росії та продемонструвати це на справах, оскільки одних лише слів недостатньою.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до Лукашенка

Зеленський розповів, що перед тим, як робити публічні заяви, він робить "деякі деескалюючі кроки непублічно", і раніше "на рівні розвідок і військових Білорусь на рівні керівництва отримала інформацію: закінчуйте допомагати руським".

За словами президента, Київ неодноразово передавав Мінську вимогу демонтувати ретранслятори на білоруській території, які допомагають російським дронам атакувати українські міста.

"Історія з ретрансляторами (на території Білорусі, - ред.) – не історія вчорашнього дня, це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України... Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни. Я пояснював йому: крок номер один — жодної технічної підтримки російських ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалося їх неодноразово, ми перейшли стадію публічного сигналу. Якщо він не зніме, ми знімемо, все. Що відбудеться за тиждень – або вони, або ми… ", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський закликав Білорусь припинити постачання пального для російської окупаційної армії.

"Також ми їм говоримо, даємо сигнал – припиніть, будь ласка, постачання палива до російської армії. Але це тільки сигнал, тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо", - заявив президент.

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Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.

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