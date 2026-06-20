Ми знаємо про ретранслятори і кожен завод в Білорусі, який працює на Росію, - Зеленський

Білорусі варто робити речі, які покажуть Україні, що вона дійсно виступає проти війни, яку Росія веде проти України.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Ретранслятори в Білорусі

Глава держави зазначив, що Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

"Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нас, по нашій території. Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі – саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.

Заводи, що працюють на РФ

Також президент заявив, що Україна знає про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на війну.

"Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі", - розповів очільник держави.

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Білорусь має показати, що проти війни

Зеленський додав, що це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир.

"Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен", - наголосив він.

Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.

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