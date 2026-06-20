Мы знаем о ретрансляторах и о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию, - Зеленский

Беларуси следует предпринимать шаги, которые продемонстрируют Украине, что она действительно выступает против войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ретрансляторы в Беларуси

Глава государства отметил, что Украина неоднократно давала сигналы о том, что втягивание Россией Беларуси в эту войну может привести к крайне опасным последствиям.

"В частности, мы зафиксировали, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое работает на Россию, на россиян, которое помогает россиянам наносить удары дронами по нам, по нашей территории. Мы в Украине знаем о четырёх таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге – по обычным городам, по нашим селам", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, чтоу Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование.

Заводы, работающие на РФ

Также президент заявил, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на войну.

"Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия - для бронетехники, для ракетных систем, — а также предприятие, поставляющее России топливо для войны, - все это втягивает Беларусь в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В целом только за январь–май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива - в три раза", - рассказал глава государства.

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Беларусь должна показать, что она - против войны

Зеленский добавил, что это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир.

"Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси стоит делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно заканчивать. Мир нужен", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, –– иначе это сделает сам Киев.

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