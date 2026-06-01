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Новости Сотрудничество России и Беларуси
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Более 500 белорусских заводов работают на российскую армию, - СМИ

Более 500 предприятий Беларуси работают на военные нужды России

Беларусь всё глубже интегрируется в военную систему России и продолжает оказывать Кремлю промышленную, логистическую и военную поддержку. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщает ABCnewsсо ссылкой на объединение бывших белорусских силовиков BELPOL

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По данным исследовательской группы, более 500 промышленных предприятий Беларуси участвуют в производстве вооружений и боеприпасов, ремонте военной техники и логистическом обеспечении российских войск.

Глава BELPOL Владимир Жигар заявил, что режим Александра Лукашенко серьезно вовлечен в войну России против Украины.

Минск обеспечивает Россию инфраструктурой и ресурсами

Несмотря на то, что белорусские военные напрямую не участвуют в боевых действиях, Минск предоставляет Москве свою территорию для размещения военной инфраструктуры и российского тактического ядерного оружия.

Кроме того, Беларусь обеспечивает производство компонентов для вооружений, предоставляет полигоны для учений, лечебные учреждения для российских военных и логистические маршруты для переброски сил и техники.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что в фрагментах российской баллистической ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Украину, были обнаружены микрочипы белорусского производства.

По его словам, это свидетельствует о глубокой кооперации белорусской промышленности с российским военно-промышленным комплексом и требует усиления санкционного контроля.

Признаков подготовки нового вторжения пока нет

По официальным данным, численность вооруженных сил Беларуси составляет около 48,6 тысячи военнослужащих. В случае мобилизации страна может увеличить численность войск до 290 тысяч человек.

Впрочем, военный аналитик Александр Алесин считает, что белорусская армия не имеет достаточных ресурсов для проведения масштабной наступательной операции против Украины.

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В то же время украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударной группировки у границы.

По данным СМИ, в Гомельской области Беларуси продолжается подготовка нового военного полигона недалеко от украинской границы.

Эксперты не исключают, что он может использоваться для проведения совместных российско-белорусских учений или оперативной переброски военной техники.

Тихановская призвала Запад не недооценивать угрозу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество внимательно следить за развитием событий в Беларуси и не допустить повторения сценария 2022 года.

По ее словам, территория Беларуси больше не должна использоваться в качестве плацдарма для российских войск, а будущее страны в значительной степени зависит от успеха Украины в противостоянии российской агрессии.

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Автор: 

Беларусь (8058) россия (97772)
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Топ комментарии
+15
А, от звідки взялися 500 цілей.
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01.06.2026 07:05 Ответить
+8
Підстіоки та посібникі Параші ********** заробляете гроши политі кровю українців шоб годувати своїх опришіа кашою з кровю українців.
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01.06.2026 07:12 Ответить
+6
Республіка Беларусь - союзник країни-агресора, а значить - ворог України!
Друг ворога - наш ворог!
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01.06.2026 07:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А, от звідки взялися 500 цілей.
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01.06.2026 07:05 Ответить
Підстіоки та посібникі Параші ********** заробляете гроши политі кровю українців шоб годувати своїх опришіа кашою з кровю українців.
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01.06.2026 07:12 Ответить
Я бы даже сказал, подсвинки
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01.06.2026 07:25 Ответить
Без російських замовлень економіка Білорусі зіткнулася б із глибокою та системною кризою, оскільки її стабільність критично залежить від ринку та субсидій РФ.
Росія купує понад 60% білоруського експорту, переважно техніку, транспорт та продукти харчування.
Російські оборонні та промислові замовлення забезпечують роботу найбільших державних підприємств (МАЗ, МТЗ, БелАЗ).
Білорусь отримує російську нафту та газ за значно нижчими за світові цінами.
РФ є головним кредитором білоруського уряду, рефінансуючи його старі борги.
Втрата цих замовлень та фінансової підтримки призвела б до зупинки підприємств, різкого зростання безробіття та девальвації національної валюти.
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01.06.2026 07:16 Ответить
МАЗ, МТЗ, БелАЗ вже дихають на ладан, замовлень із рашки вже майже немає.
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01.06.2026 07:57 Ответить
А в якій "валюті" між ними розрахунки, цікаво? В дерев'яних фублях?
Ну тоді ху#ло намалює їх скільки завгодно 😂
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01.06.2026 09:15 Ответить
Республіка Беларусь - союзник країни-агресора, а значить - ворог України!
Друг ворога - наш ворог!
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01.06.2026 07:48 Ответить
********..
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01.06.2026 09:02 Ответить
Сам бог велів "напасти" бульбофюреру)
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01.06.2026 07:53 Ответить
А казали тільки лукашенко поганий, а усі інші хароші! 🤨
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01.06.2026 07:55 Ответить
цікаво, чому зараз тількии почали нагнітати і згадали про білорусію?
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01.06.2026 08:45 Ответить
В у нас Міндічі с чебуреками на потужного мародера
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01.06.2026 09:16 Ответить
Законні цілі для ЗСУ. За визначенням самої рашки.
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01.06.2026 09:22 Ответить
500 дронів і сябри стануть вільними від бацькафюрера.
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01.06.2026 10:54 Ответить
Але щось не чути про удари по логістиці на вʼїзді в рашку військових грузів з бульболенду. По територвї рашки можна ж бити.
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01.06.2026 10:59 Ответить
руки бульбенфюрера по локті в українській крові , від рашистського кровопивці куйла, котрий по самі вуха в ній...
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01.06.2026 11:18 Ответить
Чомусь при ''баризі'' половина з них працювали на Україну. Можливо це ще залежить від президента і його команди?
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01.06.2026 12:11 Ответить
 
 