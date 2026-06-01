Более 500 белорусских заводов работают на российскую армию, - СМИ

Беларусь всё глубже интегрируется в военную систему России и продолжает оказывать Кремлю промышленную, логистическую и военную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщает ABCnewsсо ссылкой на объединение бывших белорусских силовиков BELPOL

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным исследовательской группы, более 500 промышленных предприятий Беларуси участвуют в производстве вооружений и боеприпасов, ремонте военной техники и логистическом обеспечении российских войск.

Глава BELPOL Владимир Жигар заявил, что режим Александра Лукашенко серьезно вовлечен в войну России против Украины.

Минск обеспечивает Россию инфраструктурой и ресурсами

Несмотря на то, что белорусские военные напрямую не участвуют в боевых действиях, Минск предоставляет Москве свою территорию для размещения военной инфраструктуры и российского тактического ядерного оружия.

Кроме того, Беларусь обеспечивает производство компонентов для вооружений, предоставляет полигоны для учений, лечебные учреждения для российских военных и логистические маршруты для переброски сил и техники.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что в фрагментах российской баллистической ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Украину, были обнаружены микрочипы белорусского производства.

По его словам, это свидетельствует о глубокой кооперации белорусской промышленности с российским военно-промышленным комплексом и требует усиления санкционного контроля.

Признаков подготовки нового вторжения пока нет

По официальным данным, численность вооруженных сил Беларуси составляет около 48,6 тысячи военнослужащих. В случае мобилизации страна может увеличить численность войск до 290 тысяч человек.

Впрочем, военный аналитик Александр Алесин считает, что белорусская армия не имеет достаточных ресурсов для проведения масштабной наступательной операции против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина видит риск вовлечения Беларуси в войну против РФ, - постпред Мельник

В то же время украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударной группировки у границы.

По данным СМИ, в Гомельской области Беларуси продолжается подготовка нового военного полигона недалеко от украинской границы.

Эксперты не исключают, что он может использоваться для проведения совместных российско-белорусских учений или оперативной переброски военной техники.

Тихановская призвала Запад не недооценивать угрозу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество внимательно следить за развитием событий в Беларуси и не допустить повторения сценария 2022 года.

По ее словам, территория Беларуси больше не должна использоваться в качестве плацдарма для российских войск, а будущее страны в значительной степени зависит от успеха Украины в противостоянии российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия воспринимает ослабление санкций как признак слабости, - Зеленский