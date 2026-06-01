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Новини Співпраця Росії і Білорусі
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Понад 500 білоруських заводів працюють на російську армію, - ЗМІ

Понад 500 підприємств Білорусі працюють на військові потреби Росії

Білорусь дедалі глибше інтегрується у воєнну систему Росії та продовжує надавати Кремлю промислову, логістичну і військову підтримку. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ABCnews із посиланням на об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL

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За даними дослідницької групи понад 500 промислових підприємств Білорусі беруть участь у виробництві озброєнь і боєприпасів, ремонті військової техніки та логістичному забезпеченні російських військ.

Голова BELPOL Володимир Жигар заявив, що режим Олександр Лукашенко серйозно втягнутий у війну Росії проти України.

Мінськ забезпечує Росію інфраструктурою та ресурсами

Попри те, що білоруські військові безпосередньо не беруть участі у бойових діях, Мінськ надає Москві свою територію для розміщення військової інфраструктури та російської тактичної ядерної зброї.

Крім того, Білорусь забезпечує виробництво компонентів для озброєнь, надає полігони для навчань, лікувальні заклади для російських військових та логістичні маршрути для перекидання сил і техніки.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що у фрагментах російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Україну, були виявлені мікрочіпи білоруського виробництва.

За його словами, це свідчить про глибоку кооперацію білоруської промисловості з російським військово-промисловим комплексом та потребує посилення санкційного контролю.

Ознак підготовки нового вторгнення поки немає

За офіційними даними, чисельність збройних сил Білорусь становить близько 48,6 тисячі військовослужбовців. У разі мобілізації країна може збільшити чисельність війська до 290 тисяч осіб.

Втім, військовий аналітик Олександр Алєсін вважає, що білоруська армія не має достатніх ресурсів для проведення масштабної наступальної операції проти України.

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Водночас українські прикордонники не фіксують ознак формування ударного угруповання біля кордону.

За даними ЗМІ, у Гомельській області Білорусі триває підготовка нового військового полігону неподалік українського кордону.

Експерти не виключають, що він може використовуватися для проведення спільних російсько-білоруських навчань або оперативного перекидання військової техніки.

Тихановська закликала Захід не недооцінювати загрозу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародну спільноту уважно стежити за розвитком подій у Білорусі та не допустити повторення сценарію 2022 року.

За її словами, територія Білорусі більше не повинна використовуватися як плацдарм для російських військ, а майбутнє країни значною мірою залежить від успіху України у протистоянні російській агресії.

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Автор: 

Білорусь (8143) росія (70276)
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Топ коментарі
+15
А, от звідки взялися 500 цілей.
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01.06.2026 07:05 Відповісти
+8
Підстіоки та посібникі Параші ********** заробляете гроши политі кровю українців шоб годувати своїх опришіа кашою з кровю українців.
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01.06.2026 07:12 Відповісти
+6
Республіка Беларусь - союзник країни-агресора, а значить - ворог України!
Друг ворога - наш ворог!
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01.06.2026 07:48 Відповісти
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А, от звідки взялися 500 цілей.
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01.06.2026 07:05 Відповісти
Підстіоки та посібникі Параші ********** заробляете гроши политі кровю українців шоб годувати своїх опришіа кашою з кровю українців.
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01.06.2026 07:12 Відповісти
Я бы даже сказал, подсвинки
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01.06.2026 07:25 Відповісти
Без російських замовлень економіка Білорусі зіткнулася б із глибокою та системною кризою, оскільки її стабільність критично залежить від ринку та субсидій РФ.
Росія купує понад 60% білоруського експорту, переважно техніку, транспорт та продукти харчування.
Російські оборонні та промислові замовлення забезпечують роботу найбільших державних підприємств (МАЗ, МТЗ, БелАЗ).
Білорусь отримує російську нафту та газ за значно нижчими за світові цінами.
РФ є головним кредитором білоруського уряду, рефінансуючи його старі борги.
Втрата цих замовлень та фінансової підтримки призвела б до зупинки підприємств, різкого зростання безробіття та девальвації національної валюти.
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01.06.2026 07:16 Відповісти
МАЗ, МТЗ, БелАЗ вже дихають на ладан, замовлень із рашки вже майже немає.
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01.06.2026 07:57 Відповісти
А в якій "валюті" між ними розрахунки, цікаво? В дерев'яних фублях?
Ну тоді ху#ло намалює їх скільки завгодно 😂
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01.06.2026 09:15 Відповісти
Республіка Беларусь - союзник країни-агресора, а значить - ворог України!
Друг ворога - наш ворог!
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01.06.2026 07:48 Відповісти
********..
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01.06.2026 09:02 Відповісти
Сам бог велів "напасти" бульбофюреру)
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01.06.2026 07:53 Відповісти
А казали тільки лукашенко поганий, а усі інші хароші! 🤨
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01.06.2026 07:55 Відповісти
цікаво, чому зараз тількии почали нагнітати і згадали про білорусію?
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01.06.2026 08:45 Відповісти
В у нас Міндічі с чебуреками на потужного мародера
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01.06.2026 09:16 Відповісти
Законні цілі для ЗСУ. За визначенням самої рашки.
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01.06.2026 09:22 Відповісти
500 дронів і сябри стануть вільними від бацькафюрера.
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01.06.2026 10:54 Відповісти
Але щось не чути про удари по логістиці на вʼїзді в рашку військових грузів з бульболенду. По територвї рашки можна ж бити.
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01.06.2026 10:59 Відповісти
руки бульбенфюрера по локті в українській крові , від рашистського кровопивці куйла, котрий по самі вуха в ній...
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01.06.2026 11:18 Відповісти
Чомусь при ''баризі'' половина з них працювали на Україну. Можливо це ще залежить від президента і його команди?
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01.06.2026 12:11 Відповісти
 
 