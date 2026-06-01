Понад 500 білоруських заводів працюють на російську армію, - ЗМІ

Білорусь дедалі глибше інтегрується у воєнну систему Росії та продовжує надавати Кремлю промислову, логістичну і військову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ABCnews із посиланням на об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL

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За даними дослідницької групи понад 500 промислових підприємств Білорусі беруть участь у виробництві озброєнь і боєприпасів, ремонті військової техніки та логістичному забезпеченні російських військ.

Голова BELPOL Володимир Жигар заявив, що режим Олександр Лукашенко серйозно втягнутий у війну Росії проти України.

Мінськ забезпечує Росію інфраструктурою та ресурсами

Попри те, що білоруські військові безпосередньо не беруть участі у бойових діях, Мінськ надає Москві свою територію для розміщення військової інфраструктури та російської тактичної ядерної зброї.

Крім того, Білорусь забезпечує виробництво компонентів для озброєнь, надає полігони для навчань, лікувальні заклади для російських військових та логістичні маршрути для перекидання сил і техніки.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що у фрагментах російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Україну, були виявлені мікрочіпи білоруського виробництва.

За його словами, це свідчить про глибоку кооперацію білоруської промисловості з російським військово-промисловим комплексом та потребує посилення санкційного контролю.

Ознак підготовки нового вторгнення поки немає

За офіційними даними, чисельність збройних сил Білорусь становить близько 48,6 тисячі військовослужбовців. У разі мобілізації країна може збільшити чисельність війська до 290 тисяч осіб.

Втім, військовий аналітик Олександр Алєсін вважає, що білоруська армія не має достатніх ресурсів для проведення масштабної наступальної операції проти України.

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Водночас українські прикордонники не фіксують ознак формування ударного угруповання біля кордону.

За даними ЗМІ, у Гомельській області Білорусі триває підготовка нового військового полігону неподалік українського кордону.

Експерти не виключають, що він може використовуватися для проведення спільних російсько-білоруських навчань або оперативного перекидання військової техніки.

Тихановська закликала Захід не недооцінювати загрозу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародну спільноту уважно стежити за розвитком подій у Білорусі та не допустити повторення сценарію 2022 року.

За її словами, територія Білорусі більше не повинна використовуватися як плацдарм для російських військ, а майбутнє країни значною мірою залежить від успіху України у протистоянні російській агресії.

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