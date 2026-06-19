Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж ретрансляторов для "шахедов": "Иначе это сделаем мы"
Президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, — в противном случае это сделает сам Киев.
Об этом президент сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве 19 июня, передает Цензор.НЕТс о ссылкой на "Сусіильне" и "Лігу".
Реакция на "извинения" Лукашенко
"Александр Григорьевич Лукашенко - глава Беларуси. [Это] страна, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. Он прекрасно понимает... мы взрослые люди, верно? Никто не обижается просто на слова, личные слова. Если оскорбление моей страны - будем обижаться и не забудем. А если это какие-то личные вещи... извинился - и слава Богу, скажем так", - заявил Зеленский.
Зеленский считает, что сейчас Москва будет продолжать "подталкивать" Лукашенко к войне – и пока тот понимает, что Украина будет отвечать. Президент Украины призвал Лукашенко забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине.
"На его вышках установлены ретрансляторы - российские и белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух граничащих с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Может ли он это убрать? Зачем ему слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть отключат эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы", - заявил Зеленский.
Топливо для танков Путина: нефтяной транзит через Минск
Президент также обвинил Беларусь в поставках нефтепродуктов для российской армии.
"Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и, соответственно, поставлять дизель и нефть своей армии, потому что все это тратится против нас. Сегодня он - один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах и что именно он это контролирует", - заявил президент.
Фейк об ударе по Брянской области
Также президент высказался о недавнем вбросе россиян о якобы ударе Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.
"Все уже признали - и международные эксперты, и, как мне кажется, также и русские, признают, скажем так, не открыто, - что этот удар был не наш... Русские будут устраивать много разных провокаций для того, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну", - резюмировал глава государства.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
- Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.
- Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.
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