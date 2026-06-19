Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж ретрансляторов для "шахедов": "Иначе это сделаем мы"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую россияне используют для корректировки атак по Украине, — в противном случае это сделает сам Киев.

Об этом президент сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве 19 июня, передает Цензор.НЕТс о ссылкой на "Сусіильне" и "Лігу".

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Реакция на "извинения" Лукашенко

"Александр Григорьевич Лукашенко - глава Беларуси. [Это] страна, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. Он прекрасно понимает... мы взрослые люди, верно? Никто не обижается просто на слова, личные слова. Если оскорбление моей страны - будем обижаться и не забудем. А если это какие-то личные вещи... извинился - и слава Богу, скажем так", - заявил Зеленский.

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Зеленский считает, что сейчас Москва будет продолжать "подталкивать" Лукашенко к войне – и пока тот понимает, что Украина будет отвечать. Президент Украины призвал Лукашенко забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине.

"На его вышках установлены ретрансляторы - российские и белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух граничащих с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Может ли он это убрать? Зачем ему слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть отключат эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, сделаем мы", - заявил Зеленский.

Топливо для танков Путина: нефтяной транзит через Минск

Президент также обвинил Беларусь в поставках нефтепродуктов для российской армии.

"Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и, соответственно, поставлять дизель и нефть своей армии, потому что все это тратится против нас. Сегодня он - один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах и что именно он это контролирует", - заявил президент.

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Фейк об ударе по Брянской области

Также президент высказался о недавнем вбросе россиян о якобы ударе Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

"Все уже признали - и международные эксперты, и, как мне кажется, также и русские, признают, скажем так, не открыто, - что этот удар был не наш... Русские будут устраивать много разных провокаций для того, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну", - резюмировал глава государства.

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