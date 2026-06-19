Зеленский надеется на возобновление переговоров о завершении войны: "Вопрос в том, в каком формате"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возобновление переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом он заявил на совместной с президентом Гондураса Насри Асфурой пресс-конференции в пятницу, 19 июня, передает"Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Возможен другой формат

"Раунды переговоров, я думаю, возобновятся. Вопрос в том, в каком формате. Европейцы видят свой путь. Европейцы за то, чтобы это был совместный путь — американцы и европейцы. И все также поддерживают тот путь, который мы предложили последними. Я верю в двусторонние переговоры, но при условии, что партнеры обязательно будут", - сказал глава государства.

По его словам, есть много вещей, на которые рассчитывает Украина. В частности, "на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе".

Также Зеленский отметил, что России дают возможность определиться с форматом переговоров.

"Мы даем возможность русским выбирать формат", - сказал президент.

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