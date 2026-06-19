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Зеленський сподівається на відновлення перемовин щодо завершення війни: "Питання в якому форматі"

Зеленський очікує на відновлення перемовин про припинення війни

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відновлення перемовин щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції у п’ятницю, 19 червня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

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Можливий інший формат

"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", - сказав глава держави.

За його словами, є багато речей, на які розраховує Україна. Зокрема, "на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство в Європейському Союзі".

Також Зеленський зазначив, що Росії дають можливість визначитися з форматом переговорів.

"Ми даємо можливість руским обирати формат",- сказав президент.

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