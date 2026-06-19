Зеленський сподівається на відновлення перемовин щодо завершення війни: "Питання в якому форматі"
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відновлення перемовин щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він сказав на спільній з президентом Гондурасу Насрі Асфурою пресконференції у п’ятницю, 19 червня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Можливий інший формат
"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", - сказав глава держави.
За його словами, є багато речей, на які розраховує Україна. Зокрема, "на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство в Європейському Союзі".
Також Зеленський зазначив, що Росії дають можливість визначитися з форматом переговорів.
"Ми даємо можливість руским обирати формат",- сказав президент.
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