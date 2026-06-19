Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів для "шахедів": Інакше зробимо ми

Президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.

Про це президент повідомив під час спільної пресконференції із президентом Гондурасу Насрі Асфурою у Києві 19 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне та Лігу.

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Реакція на "вибачення" Лукашенка

"Олександр Григорійович Лукашенко – керівник Білорусі. [Це] країна, яка є нашим сусідом. Безпека на кордоні для нас дуже важлива. Він прекрасно розуміє... ми дорослі хлопці, правильно? Ніхто не ображається просто на слова, слова особисті. Якщо образа моєї країни – будемо ображатися і не забудемо. А якщо це особисті якісь речі... вибачився – і слава Богу, скажімо так", - заявив Зеленський.

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Зеленський вважає, що зараз Москва буде продовжувати "штовхати" Лукашенка у війну –– й наразі той розуміє, що Україна буде відповідати. Президент України закликав Лукашенка забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні.

"На його вишках є ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай вимкнуть цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - заявив Зеленський.

Паливо для танків Путіна: нафтовий транзит Мінська

Президент також звинуватив Білорусь у постачанні нафтопродуктів для російської армії.

"Ми робимо все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і давати відповідно дизель і нафту своїй армії, тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні один із головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах і що це саме він контролює", — заявив президент.

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Фейк про удар по Брянщині

Також президент висловився про нещодавній вкид росіян про нібито удар України по автобусу з білоруськими дітьми у Брянській області.

"Усі вже визнали - і міжнародні експерти, і мені здається, також і рускі, визнають, скажімо так, невідкрито - що цей удар був не наш... Рускі будуть робити багато різних провокацій для того, щоби втягнути народ Білорусі в цю війну", - резюмував глава держави.

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