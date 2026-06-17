Лубінець зв’язався з Білоруссю після звинувачень в ударі по автобусу з дітьми: "Україна не має жодного відношення до цієї події"

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дітьми у Брянській області та зв’язався з білоруською стороною для з’ясування "первинної інформації щодо інциденту". Він наголосив, що Україна не має жодного відношення до цієї події.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контакт із білоруською стороною

"У зв’язку з поширенням інформації про атаку на автобус із дітьми в Брянській області терміново зв’язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію щодо цього інциденту. Під час спілкування окремо наголосив: Україна не має жодного відношення до цієї події", - заявив Лубінець.

Удари виключно по військових цілях

Омбудсмен підкреслив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об’єктах та цивільному населенню.

"На території Російської Федерації українські військові уражають виключно військові цілі. На відміну від Росії, яка щоденно атакує українські міста, житлові будинки та вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права", - наголосив уповноважений.

Можлива провокація РФ

Лубінець не виключив, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, "вигідну насамперед Російській Федерації".

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини готовий долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин цієї події", - додав посадовець.

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Що передувало?

Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.

Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. У зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянщини.

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