Лубинец связался с Беларусью после обвинений в ударе по автобусу с детьми: "Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на заявления представителей РФ и Беларуси о якобы нанесении удара беспилотником ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области и связался с белорусской стороной для выяснения "первичной информации об инциденте". Он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Контакт с белорусской стороной

"В связи с распространением информации об атаке на автобус с детьми в Брянской области срочно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об этом инциденте. В ходе общения отдельно подчеркнул: Украина не имеет никакого отношения к этому событию", — заявил Лубинец.

Удары исключительно по военным целям

Омбудсмен подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению.

"На территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели. В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права", — подчеркнул уполномоченный.

Возможная провокация РФ

Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, "выгодной прежде всего Российской Федерации".

"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов присоединиться к прозрачному и беспристрастному установлению всех фактов и обстоятельств этого происшествия", — добавил чиновник.

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Что предшествовало?

Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы нападении украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.

Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.

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