Зеленский ждет от Лукашенко конкретных шагов: Пусть он оставит своё "извиняюсь" при себе

Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать России и продемонстрировать это на деле, поскольку одних лишь слов недостаточно.

Об этом он сказал в интервью "ТСН. Неделя", сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский рассказал, что перед тем, как делать публичные заявления, он предпринимает "некоторые деэскалационные шаги за закрытыми дверями", и ранее "на уровне разведок и военных Беларусь на уровне руководства получила информацию: прекращайте помогать россиянам".

По словам президента, Киев неоднократно передавал Минску требование демонтировать ретрансляторы на белорусской территории, которые помогают российским дронам атаковать украинские города.

"История с ретрансляторами (на территории Беларуси. — Ред.) — не вчерашняя история, это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины... Своё "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Это не сработает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов", — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский призвал Беларусь прекратить поставки горючего для российской оккупационной армии.

"Также мы им говорим, даем сигнал - прекратите, пожалуйста, поставки топлива в российскую армию. Но это только сигнал, здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим", - заявил президент.

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Что предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, –– иначе это сделает сам Киев.

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