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Єврокомісія про ультиматум Зеленського Лукашенку: Україна має право на самозахист

Єврокомісія прокоментувала ультиматум Зеленського для Лукашенка

Європейська комісія повністю підтримує право України оборонятися у відповідь на попередження президента Володимира Зеленського на адресу білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо ретрансляторів для російських дронів.

Про це під час брифінгу в Брюсселі 22 червня заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ЄС

Коментуючи заяву українського лідера щодо необхідності демонтажу російської техніки, яка допомагає Росії вести обстріли, представниця Євросоюзу чітко підтвердила законність дій Києва.

"Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі: вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України", - наголосила Гіппер.

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Крім того, нагадала Гіппер, Білорусь вживає провокаційних дій проти ЄС та його держав-членів, зокрема регулярно порушуючи повітряний простір країн блоку та використовуючи штучні потоки нелегальної міграції як інструмент гібридного тиску.

"Саме тому ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка та залишається готовим до подальших заходів, доки влада Білорусі продовжує діяти подібним чином І, звичайно, Україна має право захищатися", - додала речниця Єврокомісії.

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Що передувало?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, –– інакше це зробить сам Київ.
  • Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

Автор: 

Білорусь (8163) Єврокомісія (2455) Зеленський Володимир (28152) Лукашенко Олександр (2717)
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Топ коментарі
+5
Восток уже раздолбали! Теперь давай и Север раздолбаем?
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22.06.2026 19:36 Відповісти
+4
то пздц, Європа дає добро на війну між Україною і Білоруссю, дякуємо ненадякуємося. Ну так, головне, щоб не в них, не тільки росію треба виснажити, а ще й Білорусь. Люди , які живуть в областях вздовж кордону мають право голосу чи як завжди?
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22.06.2026 19:42 Відповісти
+4
Чує моє серце, що там, до чого доторкнеться Голобородько буде, як завжди, гірше тільки Україні. Дай Боже, щоб я помилявся!
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22.06.2026 19:57 Відповісти

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