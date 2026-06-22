Єврокомісія про ультиматум Зеленського Лукашенку: Україна має право на самозахист

Європейська комісія повністю підтримує право України оборонятися у відповідь на попередження президента Володимира Зеленського на адресу білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо ретрансляторів для російських дронів.

Про це під час брифінгу в Брюсселі 22 червня заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ЄС

Коментуючи заяву українського лідера щодо необхідності демонтажу російської техніки, яка допомагає Росії вести обстріли, представниця Євросоюзу чітко підтвердила законність дій Києва.

"Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі: вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України", - наголосила Гіппер.

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Крім того, нагадала Гіппер, Білорусь вживає провокаційних дій проти ЄС та його держав-членів, зокрема регулярно порушуючи повітряний простір країн блоку та використовуючи штучні потоки нелегальної міграції як інструмент гібридного тиску.

"Саме тому ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка та залишається готовим до подальших заходів, доки влада Білорусі продовжує діяти подібним чином І, звичайно, Україна має право захищатися", - додала речниця Єврокомісії.

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