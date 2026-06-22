Еврокомиссия об ультиматуме Зеленского Лукашенко: Украина имеет право на самооборону
Европейская комиссия полностью поддерживает право Украины на самооборону в ответ на предупреждение президента Владимира Зеленского в адрес белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно ретрансляторов для российских дронов.
Об этом во время брифинга в Брюсселе 22 июня заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция ЕС
Комментируя заявление украинского лидера о необходимости демонтажа российской техники, которая помогает России вести обстрелы, представительница Евросоюза четко подтвердила законность действий Киева.
"Конечно, Украина имеет право защищаться. Мы можем напомнить позицию ЕС в отношении Беларуси: она продолжает содействовать российской военной агрессии против Украины", — подчеркнула Гиппер.
Кроме того, напомнила Гиппер, Беларусь предпринимает провокационные действия против ЕС и его государств-членов, в частности регулярно нарушая воздушное пространство стран блока и используя искусственные потоки нелегальной миграции в качестве инструмента гибридного давления.
"Именно поэтому ЕС ввел санкции против режима Лукашенко и остается готовым к дальнейшим мерам, пока власти Беларуси продолжают действовать подобным образом. И, конечно, Украина имеет право защищаться", — добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Что этому предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал Минску неделю на то, чтобы забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, –– в противном случае это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных непубличных предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
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