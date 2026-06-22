Белорусская оппозиция передала Киеву отчет о подготовке Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины

Белорусская оппозиция считает, что самопровозглашённый президент Александр Лукашенко систематически готовит страну к непосредственному участию в войне против Украины. Соответствующий отчёт был передан главе МИД Украины Андрею Сибиге.

Об этом говорится в обращении Объединенного переходного комитета Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

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Справка. Объединенный переходный кабинет Беларуси (ОПК) — это главный исполнительный орган белорусской демократической оппозиции, созданный 9 августа 2022 года лидером Светланой Тихановской. Главной целью Кабинета является защита независимости Беларуси, восстановление конституционного строя и подготовка страны к демократическим выборам.

О чём этот отчёт?

Так, заместитель председателя ОПК Павел Латушко передал главе МИД Украины подробный отчет о том, как Лукашенко готовит Беларусь к войне.

К письму приложен исчерпывающий 30-страничный отчет Народного штаба по управлению кризисными ситуациями, который свидетельствует о полном превращении Беларуси в военную платформу для Российской Федерации. В этом отчете белорусы выделили восемь основных признаков того, что режим Лукашенко активно готовится к прямому вступлению в войну.

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Основные признаки

Легализация "превентивных ударов". Как отмечают оппозиционеры, белорусские власти внесли ключевые изменения в законодательство в военной сфере. Речь идет, в частности, об изменениях в Конституцию, из-за которых Беларусь перестала быть нейтральной и безъядерной страной. Новая Военная доктрина, принятая в 2024 году, официально разрешает наносить превентивные удары в случае "непосредственной угрозы" (которую могут трактовать даже как концентрацию войск у границ или другие угрозы национальной безопасности) и направлять белорусскую армию за границу. Масштабное развертывание войск. Число контрактников с 2022 года выросло в 1,5 раза, а мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек. На украинском направлении создают Южное оперативное командование (общая численность войск может вырасти до более 80 тысяч), также создают "народное ополчение" (до 150 тысяч). Беларусь активно перенимает опыт России: ввели SMS-повестки, разрешили призывать в армию заключенных. Переход экономики на военные рельсы. За четыре года расходы на оборону в бюджете выросли в пять раз. Оборонная промышленность Беларуси полностью интегрирована с российской, введён режим тотальной секретности. Только в 2024 году на вооружение было принято более 4 000 единиц новой военной техники. Интеграция с российской армией достигла своего пика: российские войска постоянно дислоцируются в Беларуси, развертываются тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс "Орешник". Белорусских военных обучают инструкторы "ЧВК Вагнера". "Линия Хренина" (Виктор Хренин — министр обороны Беларуси) и милитаризация детей. Вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой строят линии обороны. Инфраструктуру (мосты, аэродромы) модернизируют для передвижения тяжелой техники РФ. В школах ввели обязательную военную подготовку, а десятки тысяч детей должны проходить специальные военно-патриотические лагеря. Мобилизация медицины и гражданского сектора. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило инструкции по жесткой сортировке раненых в военное время. В Минске проверено 5 000 бомбоубежищ, регулярно проводятся испытания систем оповещения, а для нужд ополчения на районном уровне закупаются бронежилеты. Накопление стратегических ресурсов. Обязательные резервы нефтепродуктов увеличили вдвое — до 30 дней хранения. Минобороны Беларуси расширило списки гражданской техники, которую могут мобилизовать во время военного положения. А согласно постановлению Совета министров страны от 15 мая 2026 года № 249, гражданский транспорт предприятий могут принудительно объединять в военные автоколонны. Постоянные учения. В 2026 году режим Лукашенко продолжает практику непрерывных, масштабных военных учений. Это используется для скрытой проверки мобилизационных списков и для поддержания высокого уровня психологического напряжения в обществе.

Как подчеркнули в ОПК, переданный украинской стороне отчет содержит не только фиксацию этих тенденций, но и конкретные рекомендации, как предотвратить худший сценарий и сдержать агрессивные амбиции режима Лукашенко.

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