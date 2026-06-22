Білоруська опозиція передала Києву звіт про підготовку Лукашенка до прямої участі Білорусі у війні проти України

Білоруська опозиція вважає, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. Відповідний звіт передали голові МЗС України Андрію Сибізі.

Про це йдеться у зверненні Обʼєднаного перехідного комітету Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

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Довідка. Обʼєднаний перехідний кабінет Білорусі (ОПК) — це головний виконавчий орган білоруської демократичної опозиції, створений 9 серпня 2022 року лідеркою Світланою Тихановською. Головною метою Кабінету є захист незалежності Білорусі, відновлення конституційного ладу та підготовка країни до демократичних виборів.

Про що звіт?

Так, заступник голови ОПК Павло Латушко передав голові МЗС України детальний звіт про те, як Лукашенко готує Білорусь до війни.

До листа додано вичерпний 30-сторінковий звіт Народного штабу з управління кризовими ситуаціями, який засвідчує повне перетворення Білорусі на військову платформу для Російської Федерації. У цьому звіті білоруси виділили вісім основних ознак того, що режим Лукашенка активно готується до прямого вступу у війну.

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Основні ознаки

Легалізація "превентивних ударів". Як зазначають опозиціонери, білоруська влада внесла ключові зміни до законодавства у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про зміни до Конституції, через що Білорусь перестала бути нейтральною та без’ядерною країною. Нова Воєнна доктрина, ухвалена у 2024 році, офіційно дозволяє завдавати превентивних ударів у разі "безпосередньої загрози" (яку можуть трактувати навіть як концентрацію військ біля кордонів чи інші загрози нацбезпеці) і відправляти білоруську армію за кордон. Масштабне розгортання військ. Кількість контрактників із 2022 року зросла у 1,5 раза, а мобілізаційний резерв оцінюють у 289 тисяч людей. На українському напрямку створюють Південне оперативне командування (загальна кількість військ може зрости до понад 80 тисяч), також створюють "народне ополчення" (до 150 тисяч). Білорусь активно переймає досвід Росії: запровадили SMS-повістки, дозволили набирати до армії ув’язнених. Перехід економіки на військові рейки. За чотири роки видатки на оборону в бюджеті зросли вп’ятеро. Оборонна промисловість Білорусі повністю інтегрована з російською, запроваджено режим тотальної секретності. Тільки у 2024 році на озброєння було прийнято понад 4 000 одиниць нової військової техніки. Інтеграція з російською армією досягла свого піку: російські війська постійно дислокуються в Білорусі, розгортаються тактична ядерна зброя та ракетний комплекс "Орєшнік". Білоруських військових навчають інструктори "ПВК Вагнера". "Лінія Хреніна" (Віктор Хренін — міністр оборони Білорусі) та мілітаризація дітей. Уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою будують лінії оборони. Інфраструктуру (мости, аеродроми) модернізують для пересування важкої техніки РФ. У школах запровадили обов’язкову військову підготовку, а десятки тисяч дітей мають проходити спеціальні військово-патріотичні табори. Мобілізація медицини та цивільного сектора. Міністерство охорони здоров’я Білорусі затвердило інструкції для жорсткого сортування поранених у воєнний час. У Мінську перевірено 5 000 бомбосховищ, регулярно проводяться випробування систем оповіщення, а для потреб ополчення на районному рівні закуповують бронежилети. Накопичення стратегічних ресурсів. Обов’язкові резерви нафтопродуктів збільшили вдвічі — до 30 днів зберігання. Міноборони Білорусі розширило списки цивільної техніки, яку можуть мобілізувати під час воєнного стану. А згідно з постановою Ради міністрів країни від 15 травня 2026 року № 249, цивільний транспорт підприємств можуть примусово формувати у військові автоколони. Постійні навчання. У 2026 році режим Лукашенка продовжує практику безперервних, масштабних військових навчань. Це використовується для прихованої перевірки мобілізаційних списків та для підтримання високого рівня психологічної напруги в суспільстві.

Як наголосили в ОПК, переданий українській стороні звіт містить не лише фіксацію цих тенденцій, а й конкретні рекомендації, як запобігти найгіршому сценарію та стримувати агресивні амбіції режиму Лукашенка.

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