Путін та Лукашенко обговорять "абсолютно агресивні погрози" Зеленського щодо Білорусі, - Кремль

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом обговорить із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком висунуту Україною вимогу зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по Україні.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, його цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Кремль звинуватив Україну в загрозі суверенітету Білорусі

На питання, чи планують Путін і Лукашенко обговорити озвучену Зеленським вимогу України зняти ретранслятори протягом тижня, Пєсков відповів:

"Дійсно, і ви знаєте, що Олександр Григорович (Лукашенко, – ред.) про це говорив, у найближчій перспективі (Путін) планує налагодити контакти. Це буде гарна нагода для того, щоб обговорити ці та інші питання".

У Кремлі вважають, що ця "погроза — абсолютно агресивна, (це) втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни".

"Але ми не маємо жодних сумнівів, що керівництво Білорусі та сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет", - додав Пєсков.

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Що передувало?

Напередодні Зеленський заявив, що Лукашенко має вимкнути ретранслятори на своїй території, які наводять російські ракети на цивільне населення в Україні та припинити постачати Росії дизель. За його словами, якщо протягом тижня техніку не вимкнуть, то це зробить сам Київ.

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