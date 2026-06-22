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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Для наступу з Білорусі РФ потрібно 70 тис. військових, але Україна готова до такого сценарію, - Півненко

Український кордон з Білоруссю на Поліссі

Загроза можливого наступу з території Білорусі залишається актуальною, якщо Росія зможе зосередити для цього близько 70 тисяч військових. Водночас Сили оборони України вживають заходів, щоб не допустити формування такого угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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Загроза з Білорусі

"Основна задача ворога - розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти - то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", - сказав Півненко.

Командувач НГУ нагадав, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" вже задіяний у прикордонні, працює на Чернігівському напрямку.

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Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку – ми багато їхньої піхоти знищуємо", - сказав він.

Окремо Півненко зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордонні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі все стабільно.

"На Сумщині наші підрозділи стоять в обороні, на Чернігівському напрямку. Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни - Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", - заявив генерал-майор.

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Загроза з Придністров’я

Відповідаючи на питання, наскільки ймовірна на сьогодні загроза з невизнаного Придністров’я, він сказав, що не вірить у такий сценарій.

"Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани", - наголосив Півненко.

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Автор: 

Білорусь (8163) Півненко Олександр (46)
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Топ коментарі
+7
Україна що терманатор ? До всього завжди готова!
3 країни відкрито воюють проти маленької мирноі , безядерної, позаблокової України , а у генералів до всього готова! ******* савєцкім піздіжом!

просіть Будапештьських гарантів розгортати корпуси вздовж кордону з білопідарами дятли тупоголові!
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22.06.2026 15:50 Відповісти
+3
Цікаво для чого потужному збільшувати лінію фронту ще на 4 області Чернігівську,Київську,Житомирську та Волинську? Сумську вже підставив курською авантюрою
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22.06.2026 16:07 Відповісти
+3
Дивно, а перед повномасштабним вторгненням Україна була сліпа і глуха і ніхто не готувався, ба більше в буковелі в три горлянки жерло
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22.06.2026 16:16 Відповісти

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