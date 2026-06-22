Для наступления с территории Беларуси РФ потребуется 70 тыс. военных, но Украина готова к такому сценарию, - Пивненко

Угроза возможного наступления с территории Беларуси остается актуальной, если Россия сможет сосредоточить для этого около 70 тысяч военнослужащих. В то же время Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить формирования такой группировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий Нацгвардией, генерал-майор Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Угроза со стороны Беларуси

"Основная задача врага — растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы — найти 70 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать, — пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли", — сказал Пивненко.

Командующий НГУ напомнил, что российский центр специального назначения "Сенеж" уже задействован в приграничной зоне, работает на Черниговском направлении.

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"Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ есть определенные проблемы на Покровском направлении — мы уничтожаем много их пехоты", — сказал он.

Отдельно Пивненко отметил, что нацгвардейцы участвуют в мерах по обеспечению безопасности на пограничной зоне вместе с другими подразделениями Сил обороны. По его словам, там пока все стабильно.

"В Сумской области наши подразделения стоят в обороне на Черниговском направлении. Больше внимания уделяем беспилотной составляющей, поскольку должны постоянно запускать дроны 24/7 и вести мониторинг приграничной зоны. Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выйти на севере нашей страны — Черниговском или Чернобыльском направлении, — мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится", — заявил генерал-майор.

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Угроза из Приднестровья

Отвечая на вопрос, насколько вероятна сегодня угроза со стороны непризнанного Приднестровья, он сказал, что не верит в такой сценарий.

"Не верю в такой сценарий. Я бы не советовал вступать в эту войну ни белорусам, ни Приднестровью: у нас уже есть возможности сделать так, чтобы они вообще забыли о своих планах", — подчеркнул Пивненко.

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