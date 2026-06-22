Путин и Лукашенко обсудят "абсолютно агрессивные угрозы" Зеленского в адрес Беларуси, - Кремль

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время обсудит с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко выдвинутое Украиной требование демонтировать в течение недели ретрансляторы, которые корректируют удары российских дронов по Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Кремль обвинил Украину в угрозе суверенитету Беларуси

На вопрос, планируют ли Путин и Лукашенко обсудить озвученное Зеленским требование Украины снять ретрансляторы в течение недели, Песков ответил:

"Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) об этом говорил, в ближайшей перспективе (Путин) планирует наладить контакты. Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы".

В Кремле считают, что эта "угроза — абсолютно агрессивная, (это) вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны".

"Но у нас нет никаких сомнений, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет", — добавил Песков.

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Что этому предшествовало?

Накануне Зеленский заявил, что Лукашенко должен отключить ретрансляторы на своей территории, которые наводят российские ракеты на гражданское население в Украине, и прекратить поставки дизельного топлива в Россию. По его словам, если в течение недели технику не отключат, то это сделает сам Киев.

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