Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації,- Сибіга закликав світ стежити за "мобілізаційними навчаннями" у Білорусі

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до пильності на тлі "мобілізаційних навчань" у Гродненській області Білорусі.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Залякування Мінськом сусідніх держав

"З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє приблизно 2000 призовників та створює попередні пункти збору. Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації, а натомість, навпаки, посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО.

"Ця стратегія узгоджується з інтересами Кремля, використовуючи політичний шантаж, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", - заявив міністр.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Україна продовжує уважно стежити за діями Білорусі, повторює свої попередження Мінську щодо поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, у Білорусі оголосили про проведення "мобілізаційних навчань".

З 20 червня в Гроденській області розпочато оповіщення військовозобов’язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. Планується оповістити близько двох тисяч громадян.

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