Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації,- Сибіга закликав світ стежити за "мобілізаційними навчаннями" у Білорусі
Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до пильності на тлі "мобілізаційних навчань" у Гродненській області Білорусі.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Залякування Мінськом сусідніх держав
"З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє приблизно 2000 призовників та створює попередні пункти збору. Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав", - заявив Сибіга.
Він наголосив, що керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації, а натомість, навпаки, посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО.
"Ця стратегія узгоджується з інтересами Кремля, використовуючи політичний шантаж, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", - заявив міністр.
Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Україна продовжує уважно стежити за діями Білорусі, повторює свої попередження Мінську щодо поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.
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