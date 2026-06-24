У Білорусі оголосили "мобілізаційні навчання": розпочато оповіщення військовозобов’язаних в одній з областей

У Білорусі оголосили про проведення "мобілізаційних навчань".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

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Що передбачено?

Як зазначається, з 20 червня в Гроденській області розпочато оповіщення військовозобов’язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. Планується оповістити близько двох тисяч громадян.

З 21 червня почав роботу пункт попереднього збору військовозобов’язаних, де й проводитиметься звірка. Вона проходитиме у кілька етапів і завершиться 2 липня.

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