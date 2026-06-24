У Білорусі оголосили "мобілізаційні навчання": розпочато оповіщення військовозобов’язаних в одній з областей
У Білорусі оголосили про проведення "мобілізаційних навчань".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
Що передбачено?
Як зазначається, з 20 червня в Гроденській області розпочато оповіщення військовозобов’язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. Планується оповістити близько двох тисяч громадян.
З 21 червня почав роботу пункт попереднього збору військовозобов’язаних, де й проводитиметься звірка. Вона проходитиме у кілька етапів і завершиться 2 липня.
Топ коментарі
+3 мврина
показати весь коментар24.06.2026 10:57 Відповісти Посилання
+3 Igor #591922
показати весь коментар24.06.2026 11:04 Відповісти Посилання
+2 nevs nevs
показати весь коментар24.06.2026 10:49 Відповісти Посилання
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