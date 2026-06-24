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Новини Військові навчання в Білорусі
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У Білорусі оголосили "мобілізаційні навчання": розпочато оповіщення військовозобов’язаних в одній з областей

мобілізаційні навчання у Білорусі

У Білорусі оголосили про проведення "мобілізаційних навчань".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

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Що передбачено?

Як зазначається, з 20 червня в Гроденській області розпочато оповіщення військовозобов’язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. Планується оповістити близько двох тисяч громадян.

З 21 червня почав роботу пункт попереднього збору військовозобов’язаних, де й проводитиметься звірка. Вона проходитиме у кілька етапів і завершиться 2 липня.

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мобілізаційні навчання у Білорусі

Автор: 

Білорусь (8170) військові навчання (2773)
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Топ коментарі
+3
Чим би дитя не гралося
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24.06.2026 10:57 Відповісти
+3
Скоріше десь на кордоні
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24.06.2026 11:04 Відповісти
+2
Пюрер щось замислив🤬
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24.06.2026 10:49 Відповісти

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