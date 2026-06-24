В Беларуси объявили "мобилизационные учения": начато оповещение военнообязанных в одной из областей
В Беларуси объявили о проведении "мобилизационных учений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
Что предусмотрено?
Как отмечается, с 20 июня в Гродненской области начато оповещение военнообязанных для контрольной явки и сверки учетных данных. Планируется оповестить около двух тысяч граждан.
С 21 июня начал работу пункт предварительного сбора военнообязанных, где и будет проводиться сверка. Она пройдет в несколько этапов и завершится 2 июля.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль