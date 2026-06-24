В Беларуси объявили "мобилизационные учения": начато оповещение военнообязанных в одной из областей

В Беларуси объявили о проведении "мобилизационных учений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

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Что предусмотрено?

Как отмечается, с 20 июня в Гродненской области начато оповещение военнообязанных для контрольной явки и сверки учетных данных. Планируется оповестить около двух тысяч граждан.

С 21 июня начал работу пункт предварительного сбора военнообязанных, где и будет проводиться сверка. Она пройдет в несколько этапов и завершится 2 июля.

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