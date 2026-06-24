Минск не демонстрирует намерений по деэскалации, - Сибига призвал мир следить за "мобилизационными учениями" в Беларуси

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне "мобилизационных учений" в Гродненской области Беларуси.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Запугивание Минском соседних государств

"С 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района уведомляет около 2000 призывников и создает предварительные пункты сбора. Хотя официально эти меры классифицируются как рутинная проверка данных, они служат тактикой запугивания соседних государств", — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что руководство Беларуси не демонстрирует намерений по деэскалации, а, напротив, усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО.

"Эта стратегия согласуется с интересами Кремля, использующего политический шантаж, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире", — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями Беларуси, повторяет свои предупреждения Минску относительно углубления участия в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Лукашенко.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Беларуси объявили о проведении "мобилизационных учений".

С 20 июня в Гродненской области начато оповещение военнообязанных для контрольной явки и сверки учетных данных. Планируется оповестить около двух тысяч граждан.

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