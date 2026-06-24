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Зеленський доручив ЗСУ бити на випередження по об’єктах, які РФ використовує для масштабування війни

зеленський

Президент Володимир Зеленський дав офіційне доручення Головному управлінню розвідки та Збройним силам України працювати на випередження і завдавати ударів по російських об’єктах, які Кремль використовує для ведення та масштабування війни проти України.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія — це вкрадені землі, але ми вибиваємо джерело війни

Зеленський наголосив, що історично Росія побудована на загарбницьких принципах, проте Україна веде виключно справедливу визвольну боротьбу.

"Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни", - заявив президент.

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За даними української розвідки, успішні атаки Сил оборони змусили російське керівництво ухвалити безпрецедентні рішення. Щоб захистити особисто Путіна та ключові об'єкти режиму, Росія масово забирає протиповітряну оборону з регіонів:

  • Московський регіон: сюди стягнули вже сотні пускових установок комплексів С-400, С-500 та зенітних комплексів "Панцир".

  • Валдай: з інших куточків РФ сюди перемістили майже 90 пускових ППО, ба більше — там ще формується спеціальна дивізія ППО для охорони путінської резиденції.

  • Кримський напрямок: додаткові сили ППО стягуються під незаконний міст через Керченську протоку.

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При цьому на всіх інших напрямках та в решті російських міст зараз залишається всього по кілька пускових установок. За словами Зеленського, такі пріоритети чітко демонструють, що Кремль захищає виключно свою владу, яка і є джерелом цієї війни.

Дефіцит пального та страх перед виборами у РФ

Наслідки системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ уже стали відчутними для російської економіки. Наразі у більш ніж 60 російських регіонах зафіксовано гострий дефіцит пального, а також стрімке зростання цін на бензин та дизельне пальне, якщо вони взагалі є в наявності на АЗС, зауважив Зеленський.

"Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру", - додав президент.

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Зеленський про удари по росії

Автор: 

Зеленський Володимир (28167) Крим (14156) росія (70585) Удари по РФ (1058)
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Топ коментарі
+13
А ЗСУ без нього ніяк би самі не здогадалися?
"Прошла зіма, настало лєто, спасібо Зєлєчкє за ето" (почти С).
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24.06.2026 21:52 Відповісти
+11
Нічого собі, оце так розворт. А навіщо тоді знищив наші ракетні програми після 2019 року і розмінував Чонгар та акваторію Азовського моря? Щоб ворог бив на випередження? А чим бити по кцапах, тільки дронами, а де наші ракети, "патріоте"?
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24.06.2026 21:49 Відповісти
+9
Ну клоун як звичайно де ж ти був на початку війни?
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24.06.2026 21:46 Відповісти

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