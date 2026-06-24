Зеленський доручив ЗСУ бити на випередження по об’єктах, які РФ використовує для масштабування війни

Президент Володимир Зеленський дав офіційне доручення Головному управлінню розвідки та Збройним силам України працювати на випередження і завдавати ударів по російських об’єктах, які Кремль використовує для ведення та масштабування війни проти України.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія — це вкрадені землі, але ми вибиваємо джерело війни

Зеленський наголосив, що історично Росія побудована на загарбницьких принципах, проте Україна веде виключно справедливу визвольну боротьбу.

"Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни", - заявив президент.

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За даними української розвідки, успішні атаки Сил оборони змусили російське керівництво ухвалити безпрецедентні рішення. Щоб захистити особисто Путіна та ключові об'єкти режиму, Росія масово забирає протиповітряну оборону з регіонів:

Московський регіон : сюди стягнули вже сотні пускових установок комплексів С-400, С-500 та зенітних комплексів "Панцир".

Валдай : з інших куточків РФ сюди перемістили майже 90 пускових ППО, ба більше — там ще формується спеціальна дивізія ППО для охорони путінської резиденції.

Кримський напрямок: додаткові сили ППО стягуються під незаконний міст через Керченську протоку.

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При цьому на всіх інших напрямках та в решті російських міст зараз залишається всього по кілька пускових установок. За словами Зеленського, такі пріоритети чітко демонструють, що Кремль захищає виключно свою владу, яка і є джерелом цієї війни.

Дефіцит пального та страх перед виборами у РФ

Наслідки системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ уже стали відчутними для російської економіки. Наразі у більш ніж 60 російських регіонах зафіксовано гострий дефіцит пального, а також стрімке зростання цін на бензин та дизельне пальне, якщо вони взагалі є в наявності на АЗС, зауважив Зеленський.

"Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру", - додав президент.

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