Зеленський доручив ЗСУ бити на випередження по об’єктах, які РФ використовує для масштабування війни
Президент Володимир Зеленський дав офіційне доручення Головному управлінню розвідки та Збройним силам України працювати на випередження і завдавати ударів по російських об’єктах, які Кремль використовує для ведення та масштабування війни проти України.
Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Росія — це вкрадені землі, але ми вибиваємо джерело війни
Зеленський наголосив, що історично Росія побудована на загарбницьких принципах, проте Україна веде виключно справедливу визвольну боротьбу.
"Росія вже не вперше окуповує чужі землі: російська держава складається з багатьох підкорених народів, із вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни", - заявив президент.
За даними української розвідки, успішні атаки Сил оборони змусили російське керівництво ухвалити безпрецедентні рішення. Щоб захистити особисто Путіна та ключові об'єкти режиму, Росія масово забирає протиповітряну оборону з регіонів:
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Московський регіон: сюди стягнули вже сотні пускових установок комплексів С-400, С-500 та зенітних комплексів "Панцир".
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Валдай: з інших куточків РФ сюди перемістили майже 90 пускових ППО, ба більше — там ще формується спеціальна дивізія ППО для охорони путінської резиденції.
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Кримський напрямок: додаткові сили ППО стягуються під незаконний міст через Керченську протоку.
При цьому на всіх інших напрямках та в решті російських міст зараз залишається всього по кілька пускових установок. За словами Зеленського, такі пріоритети чітко демонструють, що Кремль захищає виключно свою владу, яка і є джерелом цієї війни.
Дефіцит пального та страх перед виборами у РФ
Наслідки системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ уже стали відчутними для російської економіки. Наразі у більш ніж 60 російських регіонах зафіксовано гострий дефіцит пального, а також стрімке зростання цін на бензин та дизельне пальне, якщо вони взагалі є в наявності на АЗС, зауважив Зеленський.
"Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму: їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру", - додав президент.
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