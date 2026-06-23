Трамп на саміті G7 був "надзвичайно вражений" далекобійними ударами України по Росії, - FT

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 висловив українському лідеру Володимиру Зеленському своє захоплення нещодавніми далекобійними ударами ЗСУ по території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритих переговорів лідерів.

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"Надзвичайно вражений": Трамп, ймовірно, змінює позицію на користь України

За даними джерел FT, під час тривалої вечері в Евіан-ле-Бен у межах минулотижневого саміту G7 Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що він "надзвичайно вражений і захоплений" останніми далекобійними військовими успіхами України. Ба більше, Трамп погодився на посилення санкційного тиску проти російського енергетичного сектору, зазначали джерела видання.

Високопосадовці української адміністрації повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп починає посилювати підтримку Києва і, можливо, буде більш охоче тиснути на Росію, щоб та припинила війну.

Зміна риторики Білого дому пов'язана з переломом у настроях спецслужб. Якщо в березні американська розвідка вважала, що РФ має перевагу, то зараз європейські дипломати констатують: чиновники США більше не вірять, що Москва здатна виграти цю війну. Це публічно підтвердив і держсекретар Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті, заявивши, що російські окупанти точно не досягнуть цілей першого дня вторгнення і навряд чи здатні отримати бажане військовим шляхом.

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Істерика Лаврова та розрив ілюзій Кремля

Такі новини викликали хвилю глибокого розчарування у вищому керівництві РФ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із заявою, звинувативши США у відступі від позиції об’єктивного арбітра та "забуванні" попередніх обіцянок Трампа. За словами Лаврова, Росія відтепер "зосередиться суто на досягненні цілей вторгнення воєнним шляхом", оскільки надії на чесне посередництво Вашингтона остаточно розвіялися.

За лаштунками дипломатії Москва відчуває лють через "безтурботну дипломатію" спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера. Росіяни вважають, що американці обдурили їх під час серпневих переговорів на Алясці минулого року, де позиції сторін виявилися занадто далекими. Тепер Лавров відкрито бідкається, підозрюючи, що зустріч на Алясці була лише спробою "виграти час для озброєння київського режиму".

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Обережний оптимізм Києва: ліцензії на ракети Patriot

Водночас українські посадовці лишаються скептично налаштованими щодо дій президента США, пише FT, зазначаючи, що той раніше давав обіцянки, яких не дотримував, а також його попередні заяви про Путіна.

Але після зустрічей між Зеленським, Трампом та іншими лідерами вони мали обережний оптимізм щодо досягнення прогресу щодо ракет-перехоплювачів Patriot і ліцензування на виготовлення західної зброї в Україні.

Наразі погодження конкретних логістичних та юридичних деталей виробництва зброї покладено на подальші прямі переговори між секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умєровим та американськими посадовцями.

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