Трамп у приватній розмові сказав Зеленському діяти "сміливіше" щодо РФ, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що не вірить, ніби Росія готова завершити війну без тиску, і тому порадив Україні діяти "сміливіше".

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на неназваного українського високопосадовця й американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка США

Як стало відомо виданню, Україна тепер вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію піти на конструктивні мирні переговори.

Водночас американські представники не підтвердили, чи Трамп прямо підтримує українські удари по території РФ, але сказали, що той "вірить у мир завдяки силі".

"Трамп каже, що насправді не вірить, що (Володимир) Путін зробить бодай щось без тиску", – додав співрозмовник.

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Українські посадовці вважають, що нещодавні удари України по РФ допомогли переконати Трампа, що Київ зараз у сильнішій позиції, ніж на початку цього року — це відобразилось у підсумковій декларації саміту G7, де всі країни "Великої сімки", зокрема США, погодилися підтримувати Україну й посилювати санкції проти Кремля.

Під час зустрічі з Трампом на полях саміту Зеленський запропонував організувати його зустріч із Путіним у США, припускаючи, що російському диктатору, який досі уникав особистої зустрічі, буде важче відмовитися від запрошення президента США.

Американські чиновники підтвердили Kyiv Independent, що така пропозиція лунала від Києва, але попередили, що така зустріч не очікується в "найближчому майбутньому".

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Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

16 червня президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

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