Трамп в частной беседе призвал Зеленского действовать "смелее" в отношении РФ, - The Kyiv Independent

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что не верит в то, будто Россия готова завершить войну без давления, и поэтому призвал Украину действовать "смелее".

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника и американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка США

Как стало известно изданию, Украина теперь считает, что ей удалось заручиться поддержкой Белого дома для кампании, направленной на то, чтобы заставить Россию пойти на конструктивные мирные переговоры.

В то же время американские представители не подтвердили, поддерживает ли Трамп напрямую украинские удары по территории РФ, но сказали, что тот "верит в мир благодаря силе".

"Трамп говорит, что на самом деле не верит, что (Владимир) Путин сделает хоть что-то без давления", — добавил собеседник.

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Украинские чиновники считают, что недавние удары Украины по РФ помогли убедить Трампа в том, что Киев сейчас находится в более сильной позиции, чем в начале этого года — это нашло отражение в итоговой декларации саммита G7, где все страны "Большой семерки", в частности США, согласились поддерживать Украину и ужесточать санкции против Кремля.

Во время встречи с Трампом на полях саммита Зеленский предложил организовать его встречу с Путиным в США, полагая, что российскому диктатору, который до сих пор избегал личной встречи, будет сложнее отказаться от приглашения президента США.

Американские чиновники подтвердили Kyiv Independent, что такое предложение поступало из Киева, но предупредили, что такая встреча не ожидается в "ближайшем будущем".

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Что этому предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

16 июня президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

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