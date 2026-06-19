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Новини Агресія Росії проти України
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Трамп переглянув оцінку війни Росії проти України, - Макрон

Макрон: Трамп змінив позицію щодо війни після повернення до Білого дому

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни суттєво змінилася після повернення до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Макрон зазначив, що Трамп після повернення до Білого дому на початку 2025 року був переконаний у неминучій поразці України в оборонній війні проти Росії. Зокрема, американський лідер на початковому етапі очікував швидкої поразки України.

"В Овальному кабінеті з президентом Зеленським усе пройшло погано. Потім, менше року тому, відбулася ця зустріч на найвищому рівні між президентом Трампом і президентом Путіним в Анкориджі, де на стіл майже було покладено договір, у якому пропонувалося віддати українську територію, яка ще не завойована", - розповів Макрон.

Та додав, що потім до Вашингтону приїхали європейські лідери - з метою переконати Трампа і "сказати, що так не можна".

Від песимізму до переоцінки ситуації

Згодом, на думку Макрона, Трамп побачив, що українці вистояли.

"Тепер він побачив, що все, що йому говорили - що українці впадуть і не переживуть зиму - виявилося неправдою", - сказав президент Франції.

Він додав, що це стало одним із факторів зміни підходу Вашингтону.

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Макрон наголосив, що Україна продемонструвала стійкість, а Європа взяла на себе більшу відповідальність.

"Перед ним - сміливі, винахідливі люди, яких він поважає", - зазначив французький президент.

Росія та питання переговорів

Коментуючи можливі мирні ініціативи, Макрон підкреслив, що позиція Москви залишається неприйнятною.

"Росія не дотримується своїх зобов’язань, і їхній "мир" - це капітуляція України", - сказав він.

Макрон висловив сподівання, що США активніше долучаться до тиску на Росію.

"Президент Трамп… сильніше тиснутиме на Росію, на її економіку та повертатиме її за стіл переговорів", - заявив він.

Французький лідер назвав зміну позиції Вашингтону "реальним прогресом", який може посилити міжнародну підтримку України та вплинути на подальший перебіг війни.

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Автор: 

США (26799) Україна (7461) Трамп Дональд (8991) Макрон Бріжит (5)
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Топ коментарі
+12
АХАХАХАХХАХАХАХ - до першого дзвінка Вована з Москви який пообіцяє йому 1000 трільйонів завтра лише як "україна капітулює"
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19.06.2026 14:03 Відповісти
+7
Це все зі слів Макрона. Є підозра, що він трохи (або дуже сильно) прикрашає реальність.
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19.06.2026 14:04 Відповісти
+7
Все вірно описав той Макрон. Однак перевисання у компліментарність по відношенню до Трампа, який під впливом Путіна, раз за разом повертається до духу Анкориджу і хоче стати миротворцем, віддавши Україну -по простяцьки намагається "рибку з'їсти і на "прЕдмет" сісти
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19.06.2026 14:04 Відповісти

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