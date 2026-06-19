Трамп переглянув оцінку війни Росії проти України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни суттєво змінилася після повернення до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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Макрон зазначив, що Трамп після повернення до Білого дому на початку 2025 року був переконаний у неминучій поразці України в оборонній війні проти Росії. Зокрема, американський лідер на початковому етапі очікував швидкої поразки України.

"В Овальному кабінеті з президентом Зеленським усе пройшло погано. Потім, менше року тому, відбулася ця зустріч на найвищому рівні між президентом Трампом і президентом Путіним в Анкориджі, де на стіл майже було покладено договір, у якому пропонувалося віддати українську територію, яка ще не завойована", - розповів Макрон.

Та додав, що потім до Вашингтону приїхали європейські лідери - з метою переконати Трампа і "сказати, що так не можна".

Від песимізму до переоцінки ситуації

Згодом, на думку Макрона, Трамп побачив, що українці вистояли.

"Тепер він побачив, що все, що йому говорили - що українці впадуть і не переживуть зиму - виявилося неправдою", - сказав президент Франції.

Він додав, що це стало одним із факторів зміни підходу Вашингтону.

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Макрон наголосив, що Україна продемонструвала стійкість, а Європа взяла на себе більшу відповідальність.

"Перед ним - сміливі, винахідливі люди, яких він поважає", - зазначив французький президент.

Росія та питання переговорів

Коментуючи можливі мирні ініціативи, Макрон підкреслив, що позиція Москви залишається неприйнятною.

"Росія не дотримується своїх зобов’язань, і їхній "мир" - це капітуляція України", - сказав він.

Макрон висловив сподівання, що США активніше долучаться до тиску на Росію.

"Президент Трамп… сильніше тиснутиме на Росію, на її економіку та повертатиме її за стіл переговорів", - заявив він.

Французький лідер назвав зміну позиції Вашингтону "реальним прогресом", який може посилити міжнародну підтримку України та вплинути на подальший перебіг війни.

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