Трамп пересмотрел оценку войны России против Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны существенно изменилась после его возвращения в Белый дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Макрон отметил, что Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года был убежден в неизбежном поражении Украины в оборонительной войне против России. В частности, американский лидер на начальном этапе ожидал быстрого поражения Украины.

"В Овальном кабинете с президентом Зеленским всё прошло плохо. Затем, менее года назад, состоялась эта встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где на стол почти был положен договор, в котором предлагалось отдать украинскую территорию, которая еще не завоевана", — рассказал Макрон.

Но добавил, что затем в Вашингтон приехали европейские лидеры — с целью убедить Трампа и "сказать, что так нельзя".

От пессимизма к переоценке ситуации

Впоследствии, по мнению Макрона, Трамп увидел, что украинцы выстояли.

"Теперь он увидел, что все, что ему говорили — что украинцы падут и не переживут зиму — оказалось неправдой", — сказал президент Франции.

Он добавил, что это стало одним из факторов изменения подхода Вашингтона.

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Макрон подчеркнул, что Украина продемонстрировала стойкость, а Европа взяла на себя большую ответственность.

"Перед ним — смелые, изобретательные люди, которых он уважает", — отметил французский президент.

Россия и вопрос переговоров

Комментируя возможные мирные инициативы, Макрон подчеркнул, что позиция Москвы остается неприемлемой.

"Россия не выполняет своих обязательств, и их "мир" — это капитуляция Украины", — сказал он.

Макрон выразил надежду, что США более активно присоединятся к давлению на Россию.

"Президент Трамп… будет сильнее давить на Россию, на ее экономику и возвращать ее за стол переговоров", — заявил он.

Французский лидер назвал изменение позиции Вашингтона "реальным прогрессом", который может усилить международную поддержку Украины и повлиять на дальнейший ход войны.

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