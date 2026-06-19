Россия сочетает давление на фронте и "дипломатические сигналы", - разведка Эстонии

Москва одновременно продолжает оказывать военное давление на Украину и демонстрирует явную готовность к переговорам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в еженедельном отчете Сил обороны Эстонии.

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"Россия продолжала представлять Украину как сторону, не заинтересованную в реальных переговорах, одновременно обвиняя Запад в затягивании войны", — говорится в отчете.

Эстонская разведка фиксирует снижение количества боевых столкновений — с около 250 до 230 в сутки.

"На поле боя ВС РФ продолжают медленное и ресурсоемкое продвижение, преимущественно с применением тактики инфильтрации", — отмечают аналитики.

В то же время подчеркивается, что признаков оперативного прорыва российских войск нет, а часть заявленных "успехов" может быть преувеличена в рамках информационной войны.

Информационная война, потери и продвижение на фронте

Отдельно в отчете говорится об активизации информационных операций РФ.

"Есть признаки того, что Россия может использовать созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта видеоматериалы… для подтверждения ложных заявлений о захвате позиций", — указано в документе.

Согласно данным, приведенным в отчете:

"Российские войска захватили около 16 квадратных километров территории, при этом потери составили около 1295 человек в сутки".

Также отмечается, что Украина частично компенсирует численное превосходство РФ благодаря массовому применению беспилотников.

Украинские удары по логистике РФ

Эстонская разведка отмечает усиление украинских атак по российским логистическим и транспортным узлам, в частности на оккупированных территориях.

"Регулярные удары по мостам, шоссе и логистическим колоннам вызывают все более серьезные перебои", — говорится в отчете.

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Несмотря на удары по российской инфраструктуре, способность РФ к массированным атакам сохраняется.

В отчете упоминается одна из самых масштабных атак:

"Было запущено около 70 ракет и более 600 беспилотников", — отмечают аналитики.

Балтийское направление и передислокация флота РФ

Также сообщается об изменении дислокации сил Балтийского флота РФ.

"Корабли и вспомогательные суда… были перебазированы в Калининградскую область", — говорится в отчете.

Эстонские аналитики связывают это с рисками украинских ударов и пересмотром ситуации с безопасностью в регионе.

"Россия не достигла своих стратегических целей", — заключает разведцентр Сил обороны Эстонии.

По оценке аналитиков, Кремль пытается сочетать военное давление с дипломатической риторикой, не меняя ключевых целей войны.

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