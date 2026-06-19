Россия сочетает давление на фронте и "дипломатические сигналы", - разведка Эстонии
Москва одновременно продолжает оказывать военное давление на Украину и демонстрирует явную готовность к переговорам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом говорится в еженедельном отчете Сил обороны Эстонии.
"Россия продолжала представлять Украину как сторону, не заинтересованную в реальных переговорах, одновременно обвиняя Запад в затягивании войны", — говорится в отчете.
Эстонская разведка фиксирует снижение количества боевых столкновений — с около 250 до 230 в сутки.
"На поле боя ВС РФ продолжают медленное и ресурсоемкое продвижение, преимущественно с применением тактики инфильтрации", — отмечают аналитики.
В то же время подчеркивается, что признаков оперативного прорыва российских войск нет, а часть заявленных "успехов" может быть преувеличена в рамках информационной войны.
Информационная война, потери и продвижение на фронте
Отдельно в отчете говорится об активизации информационных операций РФ.
"Есть признаки того, что Россия может использовать созданные или измененные с помощью искусственного интеллекта видеоматериалы… для подтверждения ложных заявлений о захвате позиций", — указано в документе.
Согласно данным, приведенным в отчете:
"Российские войска захватили около 16 квадратных километров территории, при этом потери составили около 1295 человек в сутки".
Также отмечается, что Украина частично компенсирует численное превосходство РФ благодаря массовому применению беспилотников.
Украинские удары по логистике РФ
Эстонская разведка отмечает усиление украинских атак по российским логистическим и транспортным узлам, в частности на оккупированных территориях.
"Регулярные удары по мостам, шоссе и логистическим колоннам вызывают все более серьезные перебои", — говорится в отчете.
Несмотря на удары по российской инфраструктуре, способность РФ к массированным атакам сохраняется.
В отчете упоминается одна из самых масштабных атак:
"Было запущено около 70 ракет и более 600 беспилотников", — отмечают аналитики.
Балтийское направление и передислокация флота РФ
Также сообщается об изменении дислокации сил Балтийского флота РФ.
"Корабли и вспомогательные суда… были перебазированы в Калининградскую область", — говорится в отчете.
Эстонские аналитики связывают это с рисками украинских ударов и пересмотром ситуации с безопасностью в регионе.
"Россия не достигла своих стратегических целей", — заключает разведцентр Сил обороны Эстонии.
По оценке аналитиков, Кремль пытается сочетать военное давление с дипломатической риторикой, не меняя ключевых целей войны.
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