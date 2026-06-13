Украина наносит России очень ощутимый ущерб, – представитель Минобороны Нидерландов Вуда

Украина должна продолжать оказывать давление, ведь сейчас она наносит России ощутимые потери. Ключевым фактором завершения войны является утрата противником желания продолжать боевые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил глава Оперативной рабочей группы по вопросам Украины (Taskforce Ukraine) при Министерстве обороны Нидерландов Симон Вуда.

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По словам Вуды, в войне решающее значение имеет не только количество уничтоженной техники или масштабы потерь противника.

Я думаю, что сейчас Украина наносит России очень ощутимый ущерб и создает для нее серьезные проблемы. Но в любой войне решающим является не только то, сколько техники уничтожено или какие потери понес противник. Самое важное – это воля к борьбе. Война заканчивается тогда, когда одна из сторон больше не имеет желания или возможности воевать.

Поэтому, на мой взгляд, Украине нужно оказывать давление до тех пор, пока у Москвы не исчезнет воля к ведению этой войны. Именно тогда наступит ее завершение", – сказал он.

Полковник подчеркнул, что завершение войны, по его убеждению, наступит тогда, когда российское руководство утратит желание или осознает, что продолжать войну больше нет смысла.

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