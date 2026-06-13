Україна завдає Росії дуже відчутної шкоди, - представник Міноборони Нідерландів Вуда
Україна має продовжувати тиск, адже зараз завдає Росії відчутних втрат. Ключовим фактором завершення війни є втрата противником бажання продовжувати бойові дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Оперативної робочої групи з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів Сімон Вуда.
За словами Вуди, у війні вирішальне значення має не лише кількість знищеної техніки чи масштаби втрат противника.
Я думаю, що зараз Україна завдає Росії дуже відчутної шкоди та створює для неї серйозні проблеми. Але в будь-якій війні вирішальним є не лише те, скільки техніки знищено чи яких утрат зазнав противник. Найважливіше – це воля до боротьби. Війна закінчується тоді, коли одна зі сторін більше не має бажання або можливості воювати.
Тому, на мою думку, Україні потрібно чинити тиск доти, доки в Москви не зникне воля до ведення цієї війни. Саме тоді настане її завершення", – сказав він.
Полковник наголосив, що завершення війни, на його переконання, настане тоді, коли російське керівництво втратить бажання або усвідомить, що продовжувати війну більше немає сенсу.
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