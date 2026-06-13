Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, ведемо активну оборону, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначив головком, він поінформував про поточну оперативну обстановку на фронті.

"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета - зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей", - зазначив Сирський.







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За його словами, окрему увагу вони приділили актуальним потребам Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі.

Сирський також подякував генерал-лейтенанту Баззарду за непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони і вручив йому почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест".

Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру.

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