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Новини Бої на сході України
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Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, ведемо активну оборону, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

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Як зазначив головком, він поінформував про поточну оперативну обстановку на фронті.

"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета - зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей", - зазначив Сирський.

Сирський зустрівся з генералом НАТО Баззардом
Сирський зустрівся з генералом НАТО Баззардом
Сирський зустрівся з генералом НАТО Баззардом

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напрямком FPV-дронів Сили оборони переважають РФ у співвідношенні 1,5 до 1, - Сирський

За його словами, окрему увагу вони приділили актуальним потребам Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі.

Сирський також подякував генерал-лейтенанту Баззарду за непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони і вручив йому почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест".

Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру.

Також читайте: Співвідношення звільнених і втрачених територій у травні становить майже +100 км² на користь України, - Сирський

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НАТО (7236) Сирський Олександр (952) війна в Україні (8514)
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"На злобу дня":
Щодо вимог ПіС у Кєльце про перейменування вул. Бандери в Вінниці: мабуть, варто розглянути це клопотання і перейменувати усе-таки цю вулицю - на вулицю Героїв Кєлецького погрому.
За три тижні буде рівно 80 років цієї знаменної події в історії цього польського міста.
4 липня 1946 року добрі поляки увірвалися до будинку, де мешкали євреї, яким дивом вдалося уникнути смерті під час Голокосту.
Єврейських жінок і дітей просто викидали з вікон і добивали на тротуарі металевими дрючками. У вбивствах євреїв брали участь польські міліціонери.
На тротуарі в Кєльцах залишилися лежати 42 трупи.
Полякам для цього не потрібна була «злочинна ідеологія бандеризму» - лише упередження, кліше і ненависть до інших.
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13.06.2026 11:14 Відповісти
творожнявий сирок, як там твої батьки на паРаші ? ..як сирковий брат поживає ?

батьки сирка та його брат

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13.06.2026 11:25 Відповісти
А тим часом ЗСУ твоїх їбашать знатно, кацап.
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13.06.2026 12:17 Відповісти
Стратегічна перевага не перехоплюється за вказівкою. Війська на фронті самі відчують, коли вона настане.
Сталін теж намагався перехопити стратегічну перевагу. Спочатку у перші дні вторгнення, потім після перемоги під москвою, потім після перемоги під сталінградом. Кожне таке перехоплення за вказівкою призводило до мільйонних втрат особового складу та величезних територіальних втрат.
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13.06.2026 11:35 Відповісти
Пане Сирський , не зважайте на чорноротих брехунів які л'ють на Вас бруд .
Вся країна і весь світ бачить що Ваше командування дає результат який наближає нас до Перемоги над скаженою ордою .
Бажаю Вам сили , наснаги і достойних людей поруч.
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13.06.2026 12:27 Відповісти
Оце "достойно" лизнув 🤮
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13.06.2026 12:38 Відповісти
То мабуть пенсіонер, якого вже не візьмуть нікуди але він "уххх як би показав!" В обісраній майці.
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13.06.2026 12:42 Відповісти
З оцим м'ясником тільки особовий склад і здатен сточувати у безглуздих штурмах посадках.
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13.06.2026 12:41 Відповісти
 
 