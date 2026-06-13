Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, ведемо активну оборону, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив головком, він поінформував про поточну оперативну обстановку на фронті.
"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета - зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей", - зазначив Сирський.
За його словами, окрему увагу вони приділили актуальним потребам Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі.
Сирський також подякував генерал-лейтенанту Баззарду за непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони і вручив йому почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Сталевий хрест".
Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру.
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За три тижні буде рівно 80 років цієї знаменної події в історії цього польського міста.
4 липня 1946 року добрі поляки увірвалися до будинку, де мешкали євреї, яким дивом вдалося уникнути смерті під час Голокосту.
Єврейських жінок і дітей просто викидали з вікон і добивали на тротуарі металевими дрючками. У вбивствах євреїв брали участь польські міліціонери.
На тротуарі в Кєльцах залишилися лежати 42 трупи.
Полякам для цього не потрібна була «злочинна ідеологія бандеризму» - лише упередження, кліше і ненависть до інших.
батьки сирка та його брат
Сталін теж намагався перехопити стратегічну перевагу. Спочатку у перші дні вторгнення, потім після перемоги під москвою, потім після перемоги під сталінградом. Кожне таке перехоплення за вказівкою призводило до мільйонних втрат особового складу та величезних територіальних втрат.
Вся країна і весь світ бачить що Ваше командування дає результат який наближає нас до Перемоги над скаженою ордою .
Бажаю Вам сили , наснаги і достойних людей поруч.