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Новини Індустрія дронів
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За напрямком FPV-дронів Сили оборони переважають РФ у співвідношенні 1,5 до 1, - Сирський

Індустрія дронів

ЗСУ переважають в FPV: Сирський розповів подробиці

Протягом травня підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей РФ - на 12,7% більше, ніж у квітні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем , передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь.

У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника — на 12,7% більше, ніж у квітні. Було знешкоджено близько 4 тисяч російських безпілотників типу "Шахед", що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Також уражено близько 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотних авіаційних комплексів", - наголосив він.

Також від початку року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж РФ залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

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НРК

"Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси. Вони дедалі активніше беруть на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах, зберігаючи життя українських військовослужбовців.

Сьогодні значна частина фронтової логістики — доставка боєприпасів, провізії, евакуація поранених та інші завдання забезпечення — здійснюється саме за допомогою НРК. У травні наземні роботизовані комплекси виконали вже 12,5 тисяч завдань. Водночас їхній потенціал значно більший. Ми могли б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикаємося з проблемами забезпечення та постачання цих систем", - зазначив головком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони розповіли про український дрон-перехоплювач LITAVR з системою самонаведення

Middle Strike

"Лише у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Зокрема, уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об’єктів противника.

Ефективне та масове ураження тилів ворога на відстані до 200 кілометрів стало можливим, зокрема, завдяки створенню у корпусах відповідних координаційних центрів. Це дозволило покращити взаємодію між різними підрозділами та складовими Сил оборони, забезпечити кращу координацію зусиль і, як наслідок, досягти відчутних результатів", - зазначив Сирський.

Водночас головком заявив про необхідність й надалі нарощувати спроможності безпілотних систем, збільшувати масштаби їх застосування та покращувати якість підготовки фахівців

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"Противник також активно розвиває цей напрямок, копіює наші успішні управлінські та технологічні рішення, а також шукає власні шляхи вдосконалення. Про це свідчать як дані з поля бою, так і інформація, яку надає воєнна розвідка.

Водночас російська федерація стикається із серйозними труднощами у комплектуванні своїх підрозділів безпілотних систем. Від початку року до таких підрозділів за контрактом залучено лише 14,5 тисячі осіб, що становить близько 21% від річного плану. Не виправдала очікувань і спроба масово залучити до цієї роботи студентів закладів вищої освіти", - пояснив він.

Головнокомандувач ЗСУ також заслухав доповіді представників бригад і корпусів щодо практичного досвіду застосування різних типів безпілотних систем у різних умовах та на різних напрямках — ударних і розвідувальних БпЛА, наземних роботизованих комплексів, зокрема НРК типу "амфібія".

"Окремо обговорили інноваційні рішення, спрямовані на підвищення ефективності наших систем, протидію ворожим безпілотникам та збільшення живучості українських дронів", - підсумував він.

Читайте: Сирський привітав воїнів СБС із професійним святом: Middle і Deep Strike символом невідворотності покарання

Автор: 

Сирський Олександр (950) дрони (8420) fpv-дрон (276) НРК наземний роботизований комплекс (138)
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Топ коментарі
+4
навіть не цікаво що "сирок" співає...нема довіри до цього персонажу
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11.06.2026 13:31 Відповісти
+4
Сирський вже провалив все що міг, він вже більше подразник для військових ніж Головнокомандувач.
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11.06.2026 13:42 Відповісти
+4
Переважальщики, шо там с Констахой? Кацап уже в городе?
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11.06.2026 13:42 Відповісти
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навіть не цікаво що "сирок" співає...нема довіри до цього персонажу
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11.06.2026 13:31 Відповісти
Сирський вже провалив все що міг, він вже більше подразник для військових ніж Головнокомандувач.
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11.06.2026 13:42 Відповісти
І це ще треба врахувати🤬🤬🤬, оті численні «фірмочки ПРОКЛАДКИ🤑🤑» від численних «помагаїв💩💩» з ВРУ КМУ СБУ ДБР….
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11.06.2026 13:32 Відповісти
Так якщо фпвшками все вже вирішують, нафіга бусярять до сих пір?! Щоб посадки штурмовати під ворожими дронами??! Це ж самогубство 🤦
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11.06.2026 13:35 Відповісти
Переважальщики, шо там с Констахой? Кацап уже в городе?
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11.06.2026 13:42 Відповісти
1 до 1,58483759278884777100086437
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11.06.2026 13:43 Відповісти
Комбриг Кирило Верес заявив що найкращі його підрозділи можуть протиставити 20 своїх дронів проти 50 кацапських на одну добу.
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11.06.2026 14:46 Відповісти
Цікаво, а хто це постійно донатить на армію, напевно депутати чи офіс президента. Дякуй старенькі батусі з пенсією 3000 грн та звичайному народу.
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11.06.2026 15:04 Відповісти
Он як в цифрах переможно а в нашому містечку рейс автобуса відмінили до села яке на відстані 15 км від кордону, ( а ще зимою було терпимо), якась неправильна тенденція в світлі вищезгаданих цифр або цифри трохи надумані.
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11.06.2026 15:16 Відповісти
 
 