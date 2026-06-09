НРК виконали понад 50 000 місій евакуацій і доставок з початку 2026 року, – Федоров

Індустрія дронів

З січня по початок червня 2026 року українські військові здійснили вже понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Масштабування місій НРК

Кожного місяця застосування роботів зростає. Якщо у січні наземні безпілотники виконали понад 7 500 місій, то у травні – понад 14 000. Кількість підрозділів, які використовують наземні роботи, зросла зі 117 до 230.

За завданням Президента продовжуємо забезпечувати технологічну перевагу України та завдавати ворогу ударів на фронті", - розповів міністр оборони України Федоров.

За місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

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Переведення фронтової логістики на наземні роботизовані комплекси

Технологічна перевага над ворогом є одним із пріоритетів оборонного плану України. Саме тому, зокрема, Міністерство оборони України ставить за мету максимальне переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників.

Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу. Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти, - додав Федоров.

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Поставки НРК в ЗСУ