НРК выполнили более 50 000 миссий по эвакуации и доставке с начала 2026 года, – Федоров

Индустрия дронов

С января по начало июня 2026 года украинские военные провели уже более 50 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Масштабирование миссий НРК

С каждым месяцем применение роботов растет. Если в январе наземные беспилотники выполнили более 7 500 миссий, то в мае – более 14 000. Количество подразделений, использующих наземные роботы, выросло со 117 до 230.

По поручению Президента продолжаем обеспечивать технологическое превосходство Украины и наносить врагу удары на фронте", – рассказал министр обороны Украины Федоров.

За миссии с НРК подразделения получают "еБаллы", которые через платформу Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие.

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Перевод фронтовой логистики на наземные роботизированные комплексы

Технологическое преимущество над врагом является одним из приоритетов оборонного плана Украины. Именно поэтому, в частности, Министерство обороны Украины ставит целью максимальный перевод фронтовой логистики на НРК, чтобы снизить риски для защитников.

Сегодня НРК регулярно выполняют логистические и эвакуационные миссии в зонах повышенного риска. Они доставляют необходимое, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых там, где пребывание людей создает дополнительную угрозу. Именно поэтому развитие наземных роботизированных комплексов является одним из наших приоритетов: чем больше задач выполняют роботы, тем больше жизней военных удается сохранить, - добавил Федоров.

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Поставки НРК в ВСУ