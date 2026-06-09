НРК выполнили более 50 000 миссий по эвакуации и доставке с начала 2026 года, – Федоров
Индустрия дронов
С января по начало июня 2026 года украинские военные провели уже более 50 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Масштабирование миссий НРК
С каждым месяцем применение роботов растет. Если в январе наземные беспилотники выполнили более 7 500 миссий, то в мае – более 14 000. Количество подразделений, использующих наземные роботы, выросло со 117 до 230.
По поручению Президента продолжаем обеспечивать технологическое превосходство Украины и наносить врагу удары на фронте", – рассказал министр обороны Украины Федоров.
За миссии с НРК подразделения получают "еБаллы", которые через платформу Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и комплектующие.
Перевод фронтовой логистики на наземные роботизированные комплексы
Технологическое преимущество над врагом является одним из приоритетов оборонного плана Украины. Именно поэтому, в частности, Министерство обороны Украины ставит целью максимальный перевод фронтовой логистики на НРК, чтобы снизить риски для защитников.
Сегодня НРК регулярно выполняют логистические и эвакуационные миссии в зонах повышенного риска. Они доставляют необходимое, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых там, где пребывание людей создает дополнительную угрозу. Именно поэтому развитие наземных роботизированных комплексов является одним из наших приоритетов: чем больше задач выполняют роботы, тем больше жизней военных удается сохранить, - добавил Федоров.
Поставки НРК в ВСУ
- Ранее Минобороны сообщало, что подразделения Сил обороны Украины получили уже 1 028 наземных роботизированных комплексов на общую сумму 487 203 212 грн через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
- В мае Верховная Рада приняла закон, освободивший операции по поставке НРК от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Это должно удешевить закупки наземных роботов для Сил обороны и ускорить обеспечение фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль