Сирський привітав воїнів СБС із професійним святом: Middle і Deep Strike символом невідворотності покарання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів із Днем Сил безпілотних систем.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що Сили безпілотних систем - наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних Сил України.

"Військові історики кажуть: у Першу світову війну армії увійшли на конях, а вийшли з неї на танках. У війну росії проти України армії вступили з доктринами минулого століття, але саме Україна змусила світ по-новому поглянути на роль безпілотних систем у сучасній війні.



У 2024 році ми першими у світі створили окремий рід сил — Сили безпілотних систем. Це було стратегічне, далекоглядне та безальтернативне рішення. Адже сучасна війна — це насамперед війна технологій, інтелекту, інновацій та швидкості ухвалення рішень", - зазначив він.

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Воїни СБС виявляють противника, ведуть розвідку, коригують вогонь та уражають важливі цілі.

"Дрони давно перестали бути експериментом чи допоміжним засобом. Вони стали одним із головних інструментів сучасної війни та одним із ключових чинників збереження життя українських воїнів.



Саме оператори безпілотних систем стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора. Об’єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня відчувають наслідки їхньої роботи. Терміни Middle Strike і Deep Strike стали для окупантів символами невідворотності покарання", - наголосив головком.

Сьогодні Сили безпілотних систем працюють не лише у небі, а й на землі та на морі.

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"Це унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій. Оператори, інженери, конструктори, програмісти, аналітики — усі ви є уособленням нової епохи ведення війни.



Безпілотні системи постійно вдосконалюються, відкривають нові можливості та створюють нові способи боротьби з ворогом. Вони не лише знищують російських окупантів, а й рятують життя українських захисників. Евакуація поранених із поля бою, доставка боєприпасів, провізії та технічних засобів на передову, виконання сотень логістичних місій щодня — усе це вже стало невід'ємною частиною роботи безпілотних систем.



Схиляємо голови перед пам’яттю воїнів Сил безпілотних систем, які віддали свої життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашої держави.



Дякую кожному воїну Сил безпілотних систем за професіоналізм, винахідливість, наполегливість та результативність", - підсумував він.

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Що передувало?

Президент Володимир Зеленський встановив День Сил безпілотних систем ЗСУ. Тепер його щорічно відзначатимуть 11 червня.

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