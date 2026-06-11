Сырский поздравил воинов СБС с профессиональным праздником: Middle и Deep Strike — символ неотвратимости наказания

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих с Днем сил беспилотных систем.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что Силы беспилотных систем — самый молодой, но уже один из самых эффективных отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины.

"Военные историки говорят: в Первую мировую войну армии вступили на лошадях, а вышли из нее на танках. В войну России против Украины армии вступили с доктринами прошлого века, но именно Украина заставила мир по-новому взглянуть на роль беспилотных систем в современной войне.



В 2024 году мы первыми в мире создали отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Это было стратегическое, дальновидное и безальтернативное решение. Ведь современная война — это прежде всего война технологий, интеллекта, инноваций и скорости принятия решений", — отметил он.

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Воины СБС обнаруживают противника, ведут разведку, корректируют огонь и поражают важные цели.

"Дроны давно перестали быть экспериментом или вспомогательным средством. Они стали одним из главных инструментов современной войны и одним из ключевых факторов сохранения жизни украинских воинов.



Именно операторы беспилотных систем стали одними из тех, кто перенес войну на территорию государства-агрессора. Объекты российского военно-промышленного комплекса за сотни и тысячи километров от линии фронта ежедневно ощущают последствия их работы. Термины Middle Strike и Deep Strike стали для оккупантов символами неотвратимости наказания", — подчеркнул главнокомандующий.

Сегодня Силы беспилотных систем работают не только в небе, но и на земле и на море.

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"Это уникальное сочетание боевого опыта, инженерной мысли, аналитики и инноваций. Операторы, инженеры, конструкторы, программисты, аналитики — все вы являетесь воплощением новой эпохи ведения войны.



Беспилотные системы постоянно совершенствуются, открывают новые возможности и создают новые способы борьбы с врагом. Они не только уничтожают российских оккупантов, но и спасают жизни украинских защитников. Эвакуация раненых с поля боя, доставка боеприпасов, провизии и технических средств на передовую, выполнение сотен логистических миссий ежедневно — все это уже стало неотъемлемой частью работы беспилотных систем.



Склоняем головы перед памятью воинов Сил беспилотных систем, которые отдали свои жизни за свободу, независимость и будущее Украины. Их подвиг навсегда останется в истории нашего государства.



Спасибо каждому воину Сил беспилотных систем за профессионализм, изобретательность, настойчивость и результативность", — подытожил он.

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Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский учредил День Сил беспилотных систем ВСУ. Теперь его будут ежегодно отмечать 11 июня.

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