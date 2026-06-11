По направлению FPV-дронов Силы обороны превосходят РФ в соотношении 1,5 к 1, - Сырский

Индустрия дронов

В течение мая подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили почти 180 тысяч подтвержденных целей РФ — на 12,7% больше, чем в апреле.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время ежемесячного совещания по вопросам развития беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

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"По направлению FPV-дронов Силы обороны Украины превосходят противника в соотношении 1,5 к 1, и в течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в нашу пользу.



В мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили почти 180 тысяч верифицированных целей противника — на 12,7% больше, чем в апреле. Было уничтожено около 4 тысяч российских беспилотников типа "Шахед", что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Также поражено около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов", — подчеркнул он.

Также с начала года украинские операторы дронов уничтожили на 12,5 тысяч российских оккупантов больше, чем РФ привлекла в свои вооруженные силы за этот же период.

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НРК

"Особое значение на современном поле боя приобретают наземные роботизированные комплексы. Они все активнее берут на себя выполнение задач в самых опасных районах, сохраняя жизни украинских военнослужащих.

Сегодня значительная часть фронтовой логистики — доставка боеприпасов, провизии, эвакуация раненых и другие задачи обеспечения — осуществляется именно с помощью НРК. В мае наземные роботизированные комплексы выполнили уже 12,5 тысяч задач. В то же время их потенциал значительно больше. Мы могли бы существенно нарастить масштабы применения НРК, однако с начала года сталкиваемся с проблемами обеспечения и поставок этих систем", — отметил главком.

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Middle Strike

"Только в мае Силы обороны осуществили почти 2 тысячи поражений средствами Middle Strike. В частности, поражено 414 вражеских штабов, пунктов управления, районов сосредоточения и других важных объектов противника.



Эффективное и массовое поражение тылов врага на расстоянии до 200 километров стало возможным, в частности, благодаря созданию в корпусах соответствующих координационных центров. Это позволило улучшить взаимодействие между различными подразделениями и составляющими Сил обороны, обеспечить лучшую координацию усилий и, как следствие, достичь ощутимых результатов", - отметил Сырский.

В то же время главнокомандующий заявил о необходимости и в дальнейшем наращивать возможности беспилотных систем, увеличивать масштабы их применения и улучшать качество подготовки специалистов

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"Противник также активно развивает это направление, копирует наши успешные управленческие и технологические решения, а также ищет собственные пути совершенствования. Об этом свидетельствуют как данные с поля боя, так и информация, которую предоставляет военная разведка.

В то же время Российская Федерация сталкивается с серьезными трудностями в комплектовании своих подразделений беспилотных систем. С начала года в такие подразделения по контракту привлечено лишь 14,5 тысячи человек, что составляет около 21% от годового плана. Не оправдала ожиданий и попытка массово привлечь к этой работе студентов высших учебных заведений", — пояснил он.

Главнокомандующий ВСУ также заслушал доклады представителей бригад и корпусов о практическом опыте применения различных типов беспилотных систем в разных условиях и на разных направлениях — ударных и разведывательных БПЛА, наземных роботизированных комплексов, в частности НРК типа "амфибия".

"Отдельно обсудили инновационные решения, направленные на повышение эффективности наших систем, противодействие вражеским беспилотникам и увеличение живучести украинских дронов", — подытожил он.

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