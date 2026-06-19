Росія поєднує тиск на фронті та "дипломатичні сигнали", - розвідка Естонії

Москва одночасно продовжує військовий тиск на Україну та демонструє показову готовність до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це йдеться у щотижневому звіті Сили оборони Естонії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія продовжувала представляти Україну як сторону, яка не зацікавлена в реальних переговорах, водночас звинувачуючи Захід у затягуванні війни", - йдеться у звіті.

Естонська розвідка фіксує зниження кількості бойових зіткнень - з близько 250 до 230 на добу.

"На полі бою ЗС РФ продовжують повільне й ресурсомістке просування переважно із застосуванням тактики інфільтрації", - зазначають аналітики.

Водночас підкреслюється, що ознак оперативного прориву російських військ немає, а частина заявлених "успіхів" може бути перебільшеною в межах інформаційної війни.

Інформаційна війна, втрати та просування на фронті

Окремо у звіті йдеться про активізацію інформаційних операцій РФ.

"Є ознаки того, що Росія може використовувати створені або змінені за допомогою штучного інтелекту відеоматеріали… для підтвердження неправдивих заяв про захоплення позицій", - вказано у документі.

За даними, наведеними у звіті:

"Російські війська захопили близько 16 квадратних кілометрів території, при цьому втрати склали близько 1295 осіб на добу".

Також зазначається, що Україна частково компенсує чисельну перевагу РФ завдяки масовому застосуванню безпілотників.

Українські удари по логістиці РФ

Естонська розвідка відзначає посилення українських атак по російських логістичних і транспортних вузлах, зокрема на окупованих територіях.

"Регулярні удари по мостах, шосе та логістичних колонах спричиняють дедалі серйозніші перебої", — йдеться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна завдає Росії дуже відчутної шкоди, - представник Міноборони Нідерландів Вуда

Попри удари по російській інфраструктурі, здатність РФ до масованих атак зберігається.

У звіті згадується одна з наймасштабніших атак:

"Було випущено близько 70 ракет і понад 600 безпілотників", - зазначають аналітики.

Балтійський напрям і передислокація флоту РФ

Також повідомляється про зміну дислокації сил Балтійського флоту РФ.

"Кораблі та допоміжні судна… були перебазовані до Калінінградської області", — йдеться у звіті.

Естонські аналітики пов’язують це з ризиками українських ударів і переглядом безпекової ситуації в регіоні.

"Росія не досягла своїх стратегічних цілей", - підсумовує розвідцентр Сил оборони Естонії.

За оцінкою аналітиків, Кремль намагається поєднувати воєнний тиск із дипломатичною риторикою, не змінюючи ключових цілей війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна зруйнувала ілюзії щодо Росії, - Вадефуль