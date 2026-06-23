Трамп на саммите G7 был "чрезвычайно впечатлен" дальнобойными ударами Украины по России, - FT

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 выразил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свое восхищение недавними ударами ВСУ по территории России с большого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе закрытых переговоров лидеров.

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"Чрезвычайно впечатлен": Трамп, вероятно, меняет позицию в пользу Украины

По данным источников FT, во время продолжительного ужина в Эвиан-ле-Бен в рамках прошедшего на прошлой неделе саммита G7 Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что он "чрезвычайно впечатлен и восхищен" последними дальнобойными военными успехами Украины. Более того, Трамп согласился усилить санкционное давление на российский энергетический сектор, отмечали источники издания.

Высокопоставленные чиновники украинской администрации сообщили FT, что видят признаки того, что Трамп начинает усиливать поддержку Киева и, возможно, будет более охотно оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила войну.

Изменение риторики Белого дома связано с переломом в настроениях спецслужб. Если в марте американская разведка считала, что у РФ есть преимущество, то сейчас европейские дипломаты констатируют: чиновники США больше не верят, что Москва способна выиграть эту войну. Это публично подтвердил и госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Сенате, заявив, что российские оккупанты точно не достигнут целей первого дня вторжения и вряд ли способны добиться желаемого военным путем.

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Истерика Лаврова и разбитые иллюзии Кремля

Такие новости вызвали волну глубокого разочарования в высшем руководстве РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, обвинив США в отступлении от позиции объективного арбитра и "забвении" прежних обещаний Трампа. По словам Лаврова, Россия отныне "сосредоточится исключительно на достижении целей вторжения военным путем", поскольку надежды на честное посредничество Вашингтона окончательно развеялись.

За кулисами дипломатии Москва испытывает ярость из-за "беспечной дипломатии" спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Россияне считают, что американцы обманули их во время августовских переговоров на Аляске в прошлом году, где позиции сторон оказались слишком далеки друг от друга. Теперь Лавров открыто сетует, подозревая, что встреча на Аляске была лишь попыткой "выиграть время для вооружения киевского режима".

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Осторожный оптимизм Киева: лицензии на ракеты Patriot

В то же время украинские чиновники по-прежнему скептически относятся к действиям президента США, пишет FT, отмечая, что тот ранее давал обещания, которых не сдержал, а также его предыдущие заявления о Путине.

Но после встреч между Зеленским, Трампом и другими лидерами они испытывали осторожный оптимизм в отношении достижения прогресса по ракетам-перехватчикам Patriot и лицензирования на производство западного оружия в Украине.

В настоящее время согласование конкретных логистических и юридических деталей производства оружия возложено на дальнейшие прямые переговоры между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и американскими чиновниками.

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