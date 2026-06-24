Пострадала главная электроподстанция оккупированного Севастополя, - командующий СБС Мадяр
Во временно оккупированном Севастополе бойцы Сил беспилотных систем нанесли удар по главной электроподстанции.
Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.
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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" Получается, что "ждет" пока только Камчатка. Остальные получают по полной от Волелюбной Украинской Птахи", — отметил он.
По словам командующего СБС, была поражена главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь").
"Работали "Птахи" 1 ОЦ Сил беспилотных систем при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС.
И да, правильная цифра — 7. Именно туда — семь.
В течение ночи 24 июня "Птахи" СБС результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в оперативной глубине противника на южных оккупированных территориях", — добавил Бровди.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.
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окупантів і їх інфраструктуру на нашій землі !
Командувачу СБС
Роберту Бровді ( Мадяр) респект і шана 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
"Ізоляція району бойових дій.
Операції «Overlord» та «Transportation Plan». Бабуїни, мости, дрони.
Ізоляція району бойових дій (ІРБД) - це стратегічна та оперативно-тактична військова операція, мета якої - повністю відрізати угруповання противника від постачання, підкріплень та шляхів відходу.
Її суть полягає в тому, щоб замкнути ворога у певному районі та зруйнувати його логістику до того, як його сили вступлять у безпосереднє зіткнення з нашими сухопутними військами.
Військова історія знає десятки прикладів оточень, проривів та фронтальних наступів. Але найефективніші операції часто вигравались ще до початку головної битви - у той момент, коли одна зі сторін втрачала можливість переміщати сили, постачати війська та вводити резерви.
Сенс операції полягає не у фізичному знищенні всього угруповання противника, а в руйнуванні його зв'язності. Армія залишається на карті, зберігає чисельність та озброєння, але поступово перестає існувати як організована система. Порушується підвезення палива, затримуються **********, зникає можливість маневру, резерви не встигають до місця удару, а командування втрачає темп ухвалення рішень.
Класична схема ІРБД включає кілька рівнів дії:
- руйнування транспортних вузлів;
- ураження складів та центрів постачання;
- блокування резервів;
- порушення зв'язку та управління;
постійний тиск на маршрути руху супротивника.
Найбільш відомим втіленням цієї ідеї стала операція союзників перед висадкою у Нормандії 1944 року.
"Транспортний план". Як союзники ізолювали ворога в Нормандії
Під час проведення операції «Оверлорд» союзники мали всі ризики зіткнутися з проблемою: навіть після успішної висадки німецьке командування могло порівняно швидко перекинути резервні дивізії до узбережжя та зірвати десант.
Тож, 60 німецьких дивізій легко могли скинути в море передові дві дивізії союзників.
Рішення виявилося незвичним.
Одним із авторів концепції став британський зоолог Соллі Цукерман, скромний службовець зоопарку, який займався мавпами, і який розробив свою концепцію знищення бойових можливостей угруповань ворога через впорядковане руйнування логістики.
Так, спільно з маршалом авіації Артуром Теддером було розроблено так званий «Транспортний план». Його ідея виглядала радикально: необхідно було «ізолювати» місце висадки десанту, зосередивши зусилля на залізничній мережі, депо, ремонтних майстернях, вузлових станціях та мостах.
Логіка була простою - зробити з узбережжя Нормандії «островом», що обмежений річками, знищивши всі шляхи підходу до цього району.
Якщо позбавити супротивника залізниць, він буде змушений перейти на автомобільний транспорт. Це означає збільшення часу перекидання, зростання витрати палива, навантаження дорожньої мережі та підвищення вразливості для подальших ударів.
На початку 1944 року союзники розпочали послідовну кампанію з руйнування транспортної системи Франції. Під удар потрапили ключові залізничні вузли, станції та об'єкти забезпечення.
На момент висадки в Нормандії німецькі з'єднання зберігали чисельність і озброєння, проте їхня здатність швидко реагувати виявилася серйозно обмеженою. У результаті союзники виграли не лише бій за узбережжя - вони виграли час.
Саме це стало одним із найвідоміших прикладів успішної ізоляції району бойових дій.
Від повітряної переваги до рою дронів.
******* війна змінила інструмент, але не змінила принцип.
Якщо у XX столітті ізоляція району бойових дій майже повністю залежала від панування авіації, то сьогодні цю роль все частіше виконує розподілена мережа безпілотних систем.
Розвідувальні БПЛА забезпечують безперервне спостереження маршрутами постачання.
Ударні дрони вражають окремі машини, склади та переправи.
Засоби радіоелектронної дії порушують зв'язок.
Високоточна зброя дозволяє виводити з ладу окремі вузли замість масштабних авіаційних кампаній.
Виникає нова модель безперервної ізоляції.
Тепер не потрібно руйнувати всю транспортну систему чи проводити тисячі літако-вильотів. Достатньо зробити так, щоб будь-який об'єкт, який з'явився на дорозі, мосту чи складі, виявився та знаходився під постійною загрозою ураження.
У такому середовищі логістика перетворюється із завдання доставки завдання збереження стійкості.
Тому ізоляція району бойових дій залишається однією з найстійкіших і ************* військових концепцій. Змінюються носії, змінюються масштаби та технології, але базовий принцип залишається незмінним."