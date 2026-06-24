Пострадала главная электроподстанция оккупированного Севастополя, - командующий СБС Мадяр

Во временно оккупированном Севастополе бойцы Сил беспилотных систем нанесли удар по главной электроподстанции.

Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.

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"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" Получается, что "ждет" пока только Камчатка. Остальные получают по полной от Волелюбной Украинской Птахи", — отметил он.

По словам командующего СБС, была поражена главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь").

"Работали "Птахи" 1 ОЦ Сил беспилотных систем при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС.

И да, правильная цифра — 7. Именно туда — семь.



В течение ночи 24 июня "Птахи" СБС результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в оперативной глубине противника на южных оккупированных территориях", — добавил Бровди.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

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