Без топлива и уличного освещения: в оккупированном Севастополе ввели ряд ограничений

Во временно оккупированном Севастополе ввели ряд ограничений. В частности, продлен запрет на продажу топлива.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие ограничения введены?

Транспорт

Общественный транспорт в оккупированном городе изменит график работы и будет работать с 5:00 до 21:00.

Морское сообщение будет частично ограничено: паромные перевозки временно не будут осуществляться, курсировать будут только пассажирские катера.

Заведения

Кроме того, ограничения коснутся и сферы торговли и заведений общественного питания. Крупные торговые объекты (торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты) будут работать с 07:00 до 20:00. Кафе и заведения общественного питания — с 08:00 до 20:00.

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Уличное освещение

Также в Севастополе не будут включать уличное освещение и могут ввести графики отключения света.

Массовые мероприятия

Кроме того, в городе с 22 июня отменены все уличные мероприятия.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись в отношении военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений в результате атаки дронов.

Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Впоследствии во временно оккупированном Крыму ввели графики потребления электроэнергии из-за проблем с электроснабжением.

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