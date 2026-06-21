Без пального та вуличного освітлення: в окупованому Севастополі запровадили низку обмежень

У тимчасово окупованому Севастополі запровадили низку обмежень. Зокрема, продовжено заборону на продаж пального.

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Які обмеження запроваджено?

Транспорт

Громадський транспорт в окупованому місті змінить графік роботи і працюватиме з 5:00 до 21:00.

Морське сполучення буде частково обмежене: поромні перевезення тимчасово не здійснюватимуться, продовжать курсувати лише пасажирські катери.

Заклади

Крім того, обмеження торкнуться і сфери торгівлі й закладів харчування. Великі об'єкти торгівлі (торговельні центри, супермаркети та гіпермаркети) працюватимуть з 07:00 до 20:00. Кафе та точки громадського харчування — з 08:00 до 20:00.

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Вуличне освітлення

Також у Севастополі не вмикатимуть вуличне освітлення і можуть запровадити графіки відключення світла.

Масові заходи

Крім цього, у місті з 22 червня скасовані всі вуличні заходи.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.

Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

Згодом у тимчасово окупованому Криму запровадили графіки споживання електроенергії через проблеми з електропостачанням.

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